CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 28 de fevereiro e 1 de março

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (28) e domingo (1), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Confira o que muda:

Sábado (28/02)



Linha 11-Coral

– Das 21h até meia-noite, entre as estações Calmon Viana e Suzano, a circulação será em via única, sendo o embarque e o desembarque pela plataforma 1 em Calmon Viana e em Suzano pela plataforma 3. A mudança ocorrerá para a pintura da passarela metálica na Estação Calmon Viana.

Linha 12-Safira

– Das 21h à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Comendador Ermelino, USP Leste e Engenheiro Goulart, para embarque e desembarque por motivo de carga, descarga e remanejamento de materiais de via.

Domingo (01/03)



Linha 10-Turquesa

– Entre 9h e 18h, na Estação Guapituba o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 1 para substituição de trilhos, carga e descarga de materiais.

Linha 11-Coral

– Das 4h às 15h, o trecho entre as estações José Bonifácio e Corinthians-Itaquera terá circulação em via única. Durante esse horário, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 2 nas estações José Bonifácio, Dom Bosco e Corinthians-Itaquera para execução de interligação de cabos, comunicação e testes nas chaves seccionadoras, inspeção dos equipamentos da rede aérea, entre outros serviços.

– Entre 15h e o fim da operação comercial, o embarque e desembarque nas estações José Bonifácio, Dom Bosco e Corinthians-Itaquera serão pela plataforma 1, para inspeção dos equipamentos da rede aérea, chaves, linhas de transmissão, entre outros serviços.

– Entre 21h e 24h, na Estação Calmon Viana, os passageiros deverão embarcar e desembarcar na plataforma 2. O trecho irá receber obras para a pintura da passarela metálica.

– Entre 8h e 17h, os trens irão chegar e partir da Estação Luz, não havendo circulação a partir da Barra Funda. Como opção, os passageiros podem pegar a Linha 10-Turquesa.

Linha 12-Safira

– Do início da operação comercial até as 22h, os trens não circularão entre as estações Brás e Tatuapé. Como opção, os passageiros podem utilizar a Linha 11-Coral.

Expresso Aeroporto

– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1 hora durante toda a operação.

– Das 8h às 17h, os trens chegam e partem da Estação da Luz, sem circular até a Estação Palmeiras-Barra Funda. Serão realizadas a interligação nos cabos de comando, comunicação e testes nas chaves seccionadoras.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.