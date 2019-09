CPTM vê dificuldade de bicicletário em todas as estações como prevê projeto

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), disse em nota, que vê dificuldades em construir bicicletário em todas as estações de trem. A resposta veio após um projeto de lei da deputada estadual Leci Brandão (PC do B).

O projeto de lei de Leci exige da CPTM a construção de um bicicletário em todas as estações de trem da empresa.

A CPTM afirmou que apoia o projeto da deputada, mas que não tem prazo para início devido a falta de verba.

A orientação que a empresa passou em nota, é que a deputada Leci insira o valor para as construções no plano orçamentário do estado.

"A companhia apoia integralmente a iniciativa, mas não tem orçamento previsto para este investimento. Será essencial que ao votar a Lei Orçamentária Anual a deputada inclua o orçamento necessário e suficiente (para construção dos bicicletários) para que a CPTM cumpra este importante investimento", disse a nota enviada pela CPTM.

Alto Tietê

O Alto Tietê possui apenas três estações com bicicletário. Suzano detém o maior bicicletário de toda a companhia, com 576 vagas. As outras duas estações com o espaço destinado às bicicletas são Poá (60 vagas), Calmon Viana (84 vagas) e Ferraz de Vasconcelos (136 vagas).

Ainda sobre Suzano, a empresa disse que para ampliar o atual serviço, seria necessário o valor ser inserido no orçamento anual do Estado, também.