CPTM volta a estudar ligação entre região até a Barra Funda

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou a estudar o projeto de ligação entre as Estações Estudantes e Barra Funda. Com isso, os passageiros que utilizam a Linha 11 Coral podem contar com um novo terminal. Hoje os usuários podem ir até a estação da Luz, mas uma proposta da própria companhia pode alterar o terminal para a estação Palmeiras-Barra Funda.

Segundo a CPTM, a empresa estuda todas as propostas que podem beneficiar a população. O projeto beneficiaria muitas pessoas que precisam chegar à estação da Barra Funda, como foi afirmada por passageiros que conversaram com o DS.

"A CPTM estuda constantemente melhorias operacionais, visando ampliar as possibilidades de acesso e integração dos passageiros, com equilíbrio da demanda na região central de São Paulo.", informou em nota a empresa. Outra mudança que pode ocorrer nos terminais da CPTM é a alteração do terminal da Linha 7 Rubi. Atualmente a linha liga a estação da Luz a Jundiaí, mas com a alteração estudada pela companhia, prevê mudar o terminal da capital para a estação do Brás.

O projeto da CPTM, da região até a Barra Funda, que tinha previsão para ser implantado em 2015, prevê expansão dos trilhos da Linha 11-Coral, de Suzano à Barra Funda. Para o mesmo ano havia a previsão da Linha 12-Safira chegar até Suzano. Neste último caso, o governo do Estado afirmou que o projeto não saiu do papel por falta de recursos, mas prometeu que a baldeação acontecerá na cidade após a conclusão da segunda etapa das obras da estação de Suzano. Para 2025, o Estado tem um projeto de expansão da Linha 11 da Estação Estudantes até César de Souza, ambas em Mogi das Cruzes.

A informação consta no relatório “Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes da RMSP”, elaborado em 2013, pela Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos. Porém o documento só foi divulgado recentemente no setor de transparência do site da pasta estadual.

Segundo o documento, com a expansão até a Barra Funda, a Linha 11 teria 39 quilômetros de extensão.

Passageiros aprovam mudança estudada por companhia

Os passageiros de trens aprovaram a ideia de mudança em um dos terminais da Linha 11 Coral. Segundo informações, o terminal Luz pode não ser mais o ponto final da linha, mas sim a estação Palmeiras-Barra Funda.



Outra mudança provável é o terminal da Linha 7 Rubi. Hoje a linha liga a estação da Luz a Jundiaí, mas a mudança faria com que a Luz não fosse o ponto final, mas a estação do Brás.



O DS conversou com passageiros na estação de trem em Suzano, e todos disseram que a mudança é positiva para todos os passageiros, pois pode trazer agilidade aos usuários.



Felipe dos Santos Rezende usa diariamente os trens da CPTM para ir ao serviço em São Paulo. Ele trabalha como orientador de público, e disse que a mudança vai beneficiar muito todos os passageiros.



"Penso que a mudança seja positiva para todos que precisam ir à Barra Funda. Essa será uma opção, prática e sem custo, de ligação entre a região metropolitana e a região oeste da capital", explicou.



O estudante Jonathan Reis concorda que a mudança é positiva e deveria ter ocorrido antes. Ele diz que não seria um dos beneficiados, mas sua mãe, que precisa descer na estação Palmeiras-Barra Funda toda sexta-feira, aprovaria a ideia.



"Eu vejo como algo que facilitaria muito a vida de todos os usuários. Eu vou para São Paulo todos os dias, mas não desço na Barra Funda. Entretanto minha mãe aprovaria a ideia. Como toda sexta-feira ela desce na estação de Palmeiras para ir trabalhar, a mudança vai agilizar a viagem", contou o universitário.



Ana Paula, que trabalha como auxiliar de sala, diz que apesar de utilizar o trem de Mogi até Suzano (onde trabalha), a mudança será positiva. Ela conta que amigas do serviço precisam ir até Palmeiras-Barra Funda e com a mudança será mais prático para elas.



"Eu acho legal, espero que a mudança ocorra logo. Apesar de não utilizar o trem para ir lá, amigas do serviço usam bastante, com certeza serão beneficiadas", disse.