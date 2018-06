Cras Casa Branca promove debate sobre homofobia

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Casa Branca promoveu na tarde da última quarta-feira (30) uma roda de conversa sobre homofobia. O encontro reuniu cerca de 30 pessoas e debateu questões ligadas à gênero e ao preconceito contra a comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT).

A iniciativa, que teve à frente as assistentes sociais Patrícia Nunes Nascimento e Kelly Drumond, os educadores sociais Ruth Peruchi, Natali de Souza Nascimento e Gabriel Veiga, e o entrevistador social Lucas Senna, contou com a participação da diretora do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e coordenadora do curso Promotoras Legais Populares, a advogada Sandra Lopes Nogueira, e do grupo reflexivo Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

Na oportunidade, os organizadores exibiram vídeos explicativos sobre gênero e sobre casais homoafetivos, além de apresentarem dados da violência homofóbica no Brasil, que é o país que mais mata pessoa LGBT no mundo – uma a cada 19 horas. Em seguida, o público presente pôde sanar dúvidas e interagir com as explicações.

Segundo Senna, a roda de conversa teve o objetivo de promover a reflexão dos usuários do Cras quanto à violência praticada contra o público LGBT. “Em 17 de maio foi celebrado o Dia Internacional Contra a Homofobia. Por esta razão, convidamos todos os frequentadores do Cras Casa Branca para discutirmos este tema, que é tão importante e que atinge milhões de brasileiros”, afirmou o entrevistador social.

O Cras está localizado no número 30 da rua Getúlio Moreira de Souza, no Parque Residencial Casa Branca. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4759-4864.