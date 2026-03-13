Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

CRAS Margarida realiza ação especial de atendimentos do Bolsa Família durante o mês de março

Iniciativa do Governo Federal orienta famílias em situação de "não cumprimento" das condicionalidades de saúde e educação a procurarem o CRAS para evitar bloqueio ou suspensão do benefício.

13 março 2026 - 08h34Por de Ferraz
A Secretaria de Assistência Social está promovendo, ao longo do mês de março, uma ação especial de atendimentos do Programa Bolsa Família no CRAS Margarida. A iniciativa segue orientação do Governo Federal para atender famílias que foram identificadas pelo sistema em situação de “não cumprimento” das condicionalidades de saúde e educação do programa.

A mobilização ocorre após a atualização do sistema de monitoramento do Bolsa Família, que apontou casos em que não foram registrados, no período anterior, a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes ou o acompanhamento de saúde, como vacinação e controle nutricional. Essas condicionalidades fazem parte das regras do programa e são fundamentais para a manutenção do benefício.

Com a ação, a equipe técnica do CRAS Margarida intensificou os atendimentos para orientar os beneficiários, esclarecer dúvidas e auxiliar na regularização da situação. O objetivo é compreender possíveis dificuldades enfrentadas pelas famílias no acesso aos serviços de saúde e educação, além de oferecer apoio e encaminhamentos necessários para evitar bloqueios ou suspensões no pagamento do benefício.

O Bolsa Família é um auxílio financeiro mensal destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A seleção dos beneficiários é realizada automaticamente pelo Governo Federal, com base nas informações do Cadastro Único. Para permanecer no programa, é necessário manter os dados atualizados e cumprir os compromissos relacionados à educação e à saúde, como a frequência escolar das crianças e adolescentes, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal para gestantes.

A Secretaria de Assistência Social orienta que as famílias que receberam aviso de “não cumprimento” no extrato do benefício ou nos aplicativos oficiais Caixa Tem ou Bolsa Família procurem o CRAS de referência do seu bairro para verificar a situação e receber as orientações necessárias.

"Para o atendimento, é importante apresentar documento com foto, CPF, comprovante de matrícula escolar, caderneta de vacinação atualizada e, se houver, documentos que possam justificar o motivo do não cumprimento das condicionalidades", ressalta o Secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos.

O atendimento está sendo realizado no CRAS Margarida, localizado na Rua Francisco Sperandio, 700, 2º Pavimento, Prédio da Estação Cidadania, Cidade Kemel. Além disto, os demais CRAS do município também estão realizando o mesmo tipo de atendimento e orientação às famílias beneficiárias do programa, nos seguintes endereços: CRAS Bela Vista localizado na Rua Clovis Bevilacqua, 331, Vista Alegre; CRAS Centro situado na Rua Bruno Altafim, 160, Sítio Paredão e o CRAS São Francisco que fica na Avenida Américo Trufelli, 60, Parque São Francisco – Piso Térreo, CIC.
 

