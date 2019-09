Cras Palmeiras recebe nova sede neste sábado

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social inaugura neste sábado (21/09) o novo prédio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do distrito de Palmeiras. A unidade agora passa a atender na rua Sebastião Moreira, 198, no Parque Palmeiras, promovendo mais conforto e visibilidade aos funcionários e usuários do serviço público.

O equipamento deve beneficiar 5,4 mil famílias do distrito, com uma média de 370 atendimentos mensais. A inauguração está prevista para acontecer às 10 horas, no próprio endereço, com a participação popular.

O novo prédio oferece condições adequadas às atividades desempenhadas pelo Cras, que presta o acompanhamento dos usuários pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Além disso, o local também confere o Cadastro Único, que é a porta de entrada para outras políticas públicas, atendimentos coletivos e execução de trabalhos de convivência de forma indireta, como o Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes, o Serviço de Convivência para Jovens e Adultos e o Serviço de Convivência para Idosos.

A estrutura conta com recepção, salas de atendimento, espaço de convivência e área externa. O chefe da pasta, Murilo Inocencio, comemorou a mudança e destacou que a nova acomodação no distrito vem ao encontro das ações da secretaria, que neste ano já recebeu o novo Cras Casa Branca e o Centro Dia do Idoso, no bairro Cidade Boa Vista.

O espaço em Palmeiras estará à disposição para o trabalho da equipe da unidade, composta por um coordenador, um psicólogo, dois assistentes sociais, dois educadores e um auxiliar administrativo. “O novo prédio do Cras Palmeiras representa mais um avanço na assistência social do município, conferindo melhores condições de trabalho e atendimento digno aos usuários, em um local de maior visibilidade”, finalizou o secretário.