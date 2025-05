Cras, Sala da Diversidade e Base da GCM completam um ano de transformação social e segurança

Há um ano, a região norte ganhava três importantes equipamentos públicos que mudaram o cotidiano de milhares de moradores: a revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista, a inauguração da Sala de Promoção da Diversidade e a nova Base Operacional da Guarda Civil Municipal (GCM), responsável pela segurança do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante.

Juntos, esses espaços, que foram estruturados pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi, representam uma mudança significativa na qualidade de vida da população da região, fortalecendo as políticas públicas de proteção social, cidadania, combate à discriminação e segurança.

Com capacidade para referenciar até 5 mil famílias, o Cras Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc) tem sido uma âncora de apoio para os bairros Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes e Sesc. A unidade tem uma média mensal de 150 a 200 famílias atendidas desde a inauguração. Entre as principais demandas estão o acesso ao programa “Bolsa Família”, orientações sobre direitos sociais, inclusão em políticas públicas e mediação de conflitos familiares.

Segundo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, os avanços são fruto da gestão comprometida do ex-prefeito Ashiuchi com o acolhimento humanizado e com a descentralização dos serviços, e que ganhou continuidade com Pedro Ishi. “O Cras Boa Vista é hoje um ponto de referência fundamental para as famílias da região norte”, afirmou.

A Sala de Promoção da Diversidade Mestre Quim, que integra o prédio do Cras, foi um marco para Suzano. Com capacidade para até 50 pessoas, o espaço promove debates sobre igualdade racial, respeito às religiões de matriz africana, cidadania LGBTQIAPN+ e demais temáticas de diversidade.

A integração das políticas sociais com a segurança pública também se tornou realidade no bairro com a instalação da Base Operacional da GCM Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957), localizada próxima ao Cras. Desde a inauguração, a base já realizou mais de 310 atendimentos ao público, atuando como ponto de apoio nas ocorrências da região e garantindo a segurança de espaços estratégicos, como o Parque do Mirante.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a presença da GCM no território representa mais do que patrulhamento, ela também é um instrumento para estreitar laços com a população. “A Base Boa Vista tem desempenhado um papel fundamental na prevenção e resposta rápida a ocorrências”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a implantação dos três equipamentos públicos representa um importante passo no fortalecimento das políticas públicas na região norte da cidade. “Os três espaços trazem dignidade e presença do poder público para mais perto da população”.