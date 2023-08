Cravi de Suzano realiza 'Semana Lei Maria da Penha'

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) realiza neste mês, a Semana da Lei Maria da Penha. A programação conta com palestras, plantões de dúvidas e grupo de apoio.

A “Semana Lei Maria da Penha” vai realizar 07 ações ao longo de toda a semana do dia 7 ao dia 12 de agosto de 2023. A programação acontece em diversos espaços do município de Suzano abordando a temática da violência contra a mulher, o ciclo e tipos de violência, canais de denúncia e suporte à mulher.

No dia 7 de agosto acontece a abertura da Semana da Lei Maria da Penha com palestra da Professora e pós-graduada em Direito Processual Civil, mestre em Políticas Públicas, Patrícia Martins Braga. A cerimônia de abertura acontece no Cine Teatro Wilma Bentivegna, a partir das 10 horas. Também terá apresentação cultural com as crianças e adolescentes da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança “Esperança” (Aamae) e Instituto Thadeu José De Moraes (ITJM).

Na terça-feira (08/08), acontece o “Cravi vai à escola” em conscientização e prevenção à violência contra a mulher (parceria com a Patrulha Maria da Penha).