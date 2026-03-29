Cravi e Aamae promovem projeto 'Elas na Linha de Frente' em Suzano

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), sob gestão da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae), realiza o projeto “Elas na Linha de Frente” em Suzano. Desde quando foi lançado, no dia 25 de fevereiro, já foram feitos dois encontros com a participação de 17 policiais.

Segundo a presidente da Aamae, Silvia Rangel, a iniciativa busca promover o fortalecimento da saúde mental de policiais mulheres. “O projeto é desenvolvido por meio de encontros presenciais, conduzidos por profissional da psicologia, assistente social, advogada, palestrantes e agentes da justiça utilizando metodologias participativas, reflexivas e psicoeducativas, direcionado às policiais civis, militares e GCM”, explicou.

Ao todo, serão realizados sete encontros mensais que acontecem no Centro de Referência de Apoio à Vítima Cravi, situado na Rua Baruel, número 501, em Suzano. “Estamos reconhecendo as vulnerabilidades, valorizando o papel delas como agentes de justiça e desenvolvendo estratégias de autocuidado e apoio emocional, no contexto do trabalho policial”, informou Silvia.

Entre os resultados esperados estão a redução da sobrecarga emocional, o fortalecimento da identidade profissional, a melhoria na qualidade de vida e a criação de redes de apoio entre as participantes.