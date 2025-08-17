Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/08/2025
Cidades

Centro de Referência e Apoio à Vítima retoma atividades em Suzano

Após sete meses com 80% de suas atividades reduzidas, o programa volta a funcionar por completo

17 agosto 2025 - 12h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Centro de Referência e Apoio à Vítima retoma atividades em SuzanoCentro de Referência e Apoio à Vítima retoma atividades em Suzano - (Foto: Mauricio Sordilli/SECOP SUZANO)

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano retomou, no dia 1º de agosto, 100% de suas atividades após sete meses de funcionamento reduzido. Com a normalização dos serviços, o atendimento volta a ser realizado pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), que seguirá responsável pelo trabalho pelos próximos cinco anos.

A unidade conta atualmente com uma equipe formada por três psicólogas, uma assistente social, uma advogada, um auxiliar administrativo e uma coordenação. O Cravi funciona na sala 15 do subsolo da Prefeitura de Suzano, localizada na rua Baruel, 501.

Segundo a presidente e gestora da Aamae, Silvia Rangel, o programa já apresenta uma excelente avaliação entre os equipamentos da Secretaria de Justiça. “Ele está entre os mais bem avaliados do Estado e a excelência deve permanecer”, afirmou.

Ela também detalhou que, mesmo com uma média de mais de 200 atendimentos por mês, a Aamae busca continuar com a qualidade do serviço. “Esperamos manter os atendimentos necessários de acordo com a demanda, sabendo da limitação de ser um projeto de atendimento ao Alto Tietê e não dar conta de todos, porém fazer sempre o melhor aos que estiverem ao nosso alcance”.

