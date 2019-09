Crea realiza ação de fiscalização e emite 29 ordens de serviço

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de São Paulo, realizou uma força tarefa que fiscalizou 12 empresas em Suzano e emitiu 29 Ordens de Serviço.

Essas ações têm o intuito de verificar a documentação dos profissionais de empresas.

Visa também verificar funcionários sem qualificação para atuar na área em que estão. Isso pode, segundo o Crea, colocar em risco a população e os funcionários.

"Essas ações visam à apuração da documentação de profissionais e empresas que possam estar atuando sem o devido registro no Conselho e de empresas sem responsáveis técnicos por suas atividades em seus quadros, situação que pode colocar em risco seus clientes, usuários e toda a sociedade", informou em nota o Crea.

Segundo a nota emitida pelo Crea, a ação visou empresas do ramo de Mecânica, Civil, Elétrica, Química, Geologia e Minas, Segurança do trabalho, Agronomia e Agrimensura.

Região

Além de Suzano, o Crea fiscalizou diversas empresas na região e no Estado, entre fevereiro e maio.

No Alto Tietê foram fiscalizadas pelo conselho 58 empresas, e emitidas 156 Ordens de Serviço. O conselho disse que as ordens emitidas ainda estão em apuração e podem aumentar.

Viadutos

Além de empresas, o Crea também fiscaliza viadutos e pontes (o Crea denomina de obras de arte) desde outubro de 2018.

Apesar de ter emitido notificações às empresas de Suzano, nenhuma ponte ou viaduto na cidade foi notificada.

Em nota, eles afirmaram que problemas foram encontrados em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

"Desde outubro do ano passado o Crea-SP vem realizando ações, tendo identificado os problemas mais urgentes em Ferraz de Vasconcelos, além de outros dois casos, um viaduto em Itaquaquecetuba, já interditado, e uma ponte em Mogi das Cruzes, em projeto", informou em nota o conselho.

O conselho também disse que quando verificado problemas com os viadutos e pontes, o Crea notifica o poder público do município sobre a situação. Porém, se o pedido não for atendido o conselho notifica o Ministério Público.

O Crea realiza diariamente ações de fiscalização em parques e equipamentos públicos. Segundo informações do conselho, essa ação é realizada em parceria com as Prefeituras.

"No cotidiano, o Crea fiscaliza praças, estádios, ginásios, academias ao ar livre. Além disso, fiscaliza empresas responsáveis por semáforos, radares e empresas que fazem atualização do IPTU".