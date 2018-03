Creche é inaugurada no Miguel Badra e vai atender 290 crianças

Foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (5), no bairro Miguel Badra Baixo, a Escola Municipal ‘Heleno José dos Campos’. O mais novo equipamento público da cidade deve atender cerca de 290 crianças, de até 3 anos, em período matutino e vespertino. O local começará a funcionar no dia 19 de março. As inscrições dos alunos já foram feitas.

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) agradeceu a colaboração do legislativo com a obra e ressaltou sua importância para o bairro. "Essa obra é algo muito consideravel já que o Miguel Badra vem crescendo bastante”, disse.

Segundo ele, a escola é de suma importância para os moradores e para as famílias com filhos pequenos. “Foi uma obra que demos prioridade pela demanda grande de vagas nesta região. Além disso, deixo o meu agradecimento aos vereadores que colaboram de diversas formas para que essa trabalho fosse executado com qualidade” discursa o republicano.

O secretario de Educação, Leandro Bassini, comentou sobre a alta demanda de vagas em creches na cidade e explicou a decisão de trabalhar com horário em meio período. "A região do Badra é uma região muito populosa, ainda haverá fila para vagas em creches, mas, com esse trabalho de colocar as crianças em tempo parcial, conseguimos fazer com que a fila de espera andasse um pouco mais rápida, ou seja. atendemos em tempo parcial para poder atender mais crianças. Sobre a lista de espera da cidade, essa é uma demanda que não para de crescer na região, por isso estamos trabalhando para colocar mais creches no município", conta.

Atualmente, cerca de 3 mil crianças, de 0 a 3 anos, aguardam por uma vaga. Além disso, o secretário adiantou que novas creches no Parque Maria Helena e Jardim Nova América estão sendo estruturadas.

O investimento total da obras foi contabilizado em mais de R$ 2,2 milhões.

Pai do vereador Maizena

O nome da instituição “Heleno José dos Campos” é em homengem ao pai do vereador Marcos Antônio do Santos, o Maizena (PTB), que foi morador do bairro por muitos anos. “Me sinto orgulhoso de estar aqui homegeando essa escola em nome do meu pai e agradeço o prefeito por ter atendido meu pedido de retomar essa unidade que eu sei que vai fazer diferença no bairro”, disse o vereador.

Outro tributo foi feito durante a inauguração, uma placa de homenagem foi entregue ao municípe Walter Lins, morador do bairro e amigo pessoal do vereador Maizena, pelos trabalhos de zeladoria e manutenção do local, enquanto as obras estavam paradas.

Durante a cerimônia, compareceram a primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi; o presidente da Câmara, Leandro Alves, o Leandrinho (PR) e os demais parlamentares da casa de leis, o deputado federal, Márcio Alvino (PR); o deputado estadual, André do Prado (PR) e os demais Secretários municipais.

Protesto

Durante a solenidade da inauguração, um grupo de manifestantes e moradores do bairro se juntaram em frente a creche para protestar em prol da liberação do transporte 'particular' que acontece no bairro.

Pelo menos 50 pessoas estavam no local com cartazes dizendo "Prefeito nos Ajude", "Somos uma classe que ajuda Suzano há 20 anos" e "Não deixe o suzanense abandonado com a Radial".

A Guarda Civil Municipal (GCM) estava no local. O prefeito informou que este caso cabe ao plano de mobilidade da cidade.