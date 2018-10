Creche escola começa a ser construída no Residencial Nova América

A obra da creche escola programada para o Residencial Nova América, distrito de Palmeiras, já começou. A previsão do governo do Estado, responsável pela construção, é de que a conclusão ocorra em um ano e meio. O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, foi verificar o início dos trabalhos na área da futura unidade, que terá um custo de R$ 1,8 milhão. A assinatura do convênio foi assinada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi no dia 3 de abril, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

De acordo com o chefe da pasta, o imóvel contará com nove salas de aula e terá capacidade para comportar 150 crianças em período integral ou o dobro caso a opção seja pelo atendimento parcial, que será definido conforme o andamento da demanda. No momento, a obra está em fase inicial, com a realização da terraplanagem e de estaqueamentos para receber a base e assim erguer o prédio. Fazem parte da preparação a fundação, o nivelamento do terreno e a compactação com brita, rede e concreto.

A futura creche escola será entregue à rede municipal de ensino pelo governo estadual pronta para o funcionamento, com toda a infraestrutura necessária, e atenderá crianças do Residencial Nova América e de bairros adjacentes. A contratação de educadores e outros profissionais será feita por meio do concurso público municipal realizado em outubro para a Secretaria Municipal de Educação.

Para Leandro Bassini, a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado surgiu como forma de auxiliar a zerar a fila de crianças em busca de vagas em creche. “Esta obra é de extrema importância, pois a região sul do município está se urbanizando muito e rapidamente. E uma unidade com este padrão trará qualidade de vida, contribuindo para o futuro de centenas de crianças e famílias, bem como suprir parte da demanda reprimida de Palmeiras”, destacou o secretário.