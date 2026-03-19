Cresce a procura por declaração de IR nos escritórios de Suzano

Mesmo antes do início oficial do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, escritórios de contabilidade de Suzano já registram aumento na procura por atendimento. Profissionais da área afirmam que contribuintes começaram a enviar documentos e agendar serviços antecipadamente, enquanto especialista em finanças reforçam a importância de organização e atenção às regras para evitar erros e problemas com a Receita Federal.

A movimentação em escritórios de contabilidade de Suzano já começou a crescer com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda. Mesmo antes da abertura oficial do prazo, profissionais da área afirmam que contribuintes já estão procurando atendimento para adiantar o envio de documentos e garantir o preenchimento correto das informações.

Na RL Contabilidade, os trabalhos preparatórios começaram antes mesmo da liberação oficial do sistema de envio. Segundo o escritório, clientes já começaram a encaminhar documentos para organização das declarações.

A expectativa é de aumento no volume de atendimentos neste ano. Em 2025, o escritório realizou mais de 800 declarações, e a projeção é de que o número seja ainda maior em 2026. A empresa também observa que a procura neste início de período está superior à registrada no mesmo momento do ano passado.

A Renzi Contabilidade também relata aumento no movimento. Segundo o escritório, clientes começaram a procurar atendimento desde a segunda semana de fevereiro para adiantar a declaração.

Ainda de acordo com o escritório, é cedo para comparar o volume com anos anteriores, já que muitos contribuintes costumam deixar a entrega para os últimos dias do prazo. Para incentivar a antecipação, o escritório está oferecendo desconto de 10% para quem agendar o serviço ainda neste mês.

Entre as principais dúvidas apresentadas pelos clientes está a discussão sobre a possível isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Os contadores esclarecem que a medida ainda não vale para a declaração deste ano.

A especialista em finanças Odete Reis explica que todos os anos a Receita Federal realiza ajustes nas regras do imposto, o que exige atenção dos contribuintes durante o preenchimento da declaração.

Segundo ela, uma das principais mudanças envolve a atualização dos limites de obrigatoriedade para declarar e ajustes nas faixas de isenção. Além disso, a Receita tem ampliado o uso de tecnologias para cruzar dados e verificar as informações enviadas pelos contribuintes.

“A Receita tem investido cada vez mais em tecnologia. Isso significa que ela cruza muito mais informações do que antes. Então, hoje, não dá mais para “arriscar” ou esquecer algum dado, tudo está sendo monitorado com mais precisão”, afirma.

Entre os principais pontos de atenção, a especialista destaca a necessidade de informar corretamente todos os rendimentos, incluindo trabalhos extras e aluguéis, além de conferir despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação.

Odete também alerta para erros comuns que podem levar o contribuinte à malha fina, como esquecer de declarar algum rendimento, informar valores diferentes dos informes bancários ou lançar despesas médicas sem comprovação.