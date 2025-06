Crescer oferece 225 vagas de formações de empreendedorismo em parceria com o Sebrae

Foram abertas as inscrições para as formações gratuitas de capacitação em empreendedorismo oferecidas pelo Crescer, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os cursos promovidos pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, são voltados para ex-alunos que já atuem como empreendedores ou que tenham interesse em iniciar o próprio negócio.

Ao todo, estão disponíveis 225 vagas, divididas entre 15 turmas, com 11 variedades de formações distintas para mogianos. O encontro tem duração de 4 horas e os participantes receberão um certificado ao final da oficina.

As formações acontecerão nas quatro unidades do Crescer, localizadas nos bairros de Braz Cubas, Centro, Cezar de Souza e Vila Brasileira e abordarão temas essenciais para quem deseja estruturar melhor suas ideias e aumentar as chances de sucesso, como marketing, planejamento financeiro, atendimento ao cliente, precificação, formalização de negócios e desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

Confira abaixo a relação completa das formações.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Todas as ações têm entrada franca)

Formações em empreendedorismo do Crescer, em parceria com o Sebrae

Inscrições pelo link: bit.ly/crescer-sebrae-jun25

Crescer Braz Cubas (R. Dr. Deodato Wertheimer, 161 - Braz Cubas)

(Período da tarde)

23/06 – Comece a planejar o marketing de sua empresa

24/06 – Faça do atendimento uma ótima experiência

25/06 – Faça suas vendas decolarem

26/06 – Comece seu planejamento financeiro

Crescer Centro (R. Francisco Franco, 133 - Centro)

(Período da tarde)

23/06 – Comece a organizar sua ideia de negócio

24/06 – Seja: Habilidades essenciais para empreender

25/06 – Comece a organizar sua ideia de negócio

26/06 – Comece a planejar a formalização do seu negócio

Crescer Cezar de Souza (R. Edmund Gerke, s/nº - Cezar de Souza)

25/06 – Seja: Como estimular e exercitar sua criatividade (Manhã)

25/06 – Seja: Projeto de Vida - reflexões e práticas (Tarde)

26/06 – Faça o preço certo e não perca dinheiro (Manhã)

Crescer Vila Brasileira (R. João Gualberto Mafra Machado, 221 - Vila Brasileira)

(Período da tarde)

24/06 – Comece a planejar o marketing de sua empresa

25/06 – Comece seu planejamento financeiro

26/06 – Seja um empreendedor com atitudes certeiras

27/06 – Faça o preço certo e não perca dinheiro