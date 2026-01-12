Criado em 2017, ecoponto do Maria Helena recebe 1,3 mil toneladas de resíduos por ano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano celebra, nesta terça-feira (13/01), os nove anos de funcionamento do ecoponto do Parque Maria Helena, que se mantém como referência em descarte ambiental no município. Primeira unidade implantada na cidade, está localizada na rua Antônio Francisco dos Santos, 186, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, exceto feriados, e recebe, em média, 1,3 mil toneladas de resíduos por ano, resultado que reforça a importância do serviço para a cidade.

Ao longo de quase uma década de operação, o equipamento, inaugurado no início da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, contribuiu diretamente para a redução do descarte irregular e para a preservação ambiental, oferecendo à população uma alternativa segura e acessível para a destinação correta. Somente em 2025, entre os meses de janeiro e novembro, o Ecoponto do Parque Maria Helena registrou o recebimento de 1.315,56 toneladas de resíduos, o que representa uma média mensal de aproximadamente 120 toneladas. O balanço considera o volume geral de materiais destinados à unidade, não havendo a separação específica da quantidade de madeira, uma vez que esse tipo de item é contabilizado de forma unificada no somatório de todos os ecopontos do município.

O ecoponto recebe exclusivamente resíduos de construção civil, limitados a até 1 metro cúbico por dia por munícipe, além de móveis e eletroeletrônicos inservíveis, restos de poda e jardinagem, materiais recicláveis, óleo de cozinha usado, pilhas e baterias, sendo restrito o descarte de quaisquer outros tipos de materiais. A medida garante mais controle operacional, segurança ambiental e eficiência no tratamento e na destinação correta dos resíduos recebidos.

A experiência bem-sucedida do espaço possibilitou a ampliação da política pública ambiental no município. Atualmente, Suzano conta com cinco ecopontos em funcionamento, distribuídos em diferentes regiões da cidade, todos operando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com atendimento gratuito à população.

Além da unidade do Parque Maria Helena, os moradores podem utilizar o ecoponto da Marginal do Una, localizado na rua Afonso Nícola Redondo, s/n, na Vila Figueira. Na região norte, estão disponíveis o ecoponto do Jardim Dona Benta, na estrada Takashi Kobata, 183, e o da Cidade Boa Vista, situado na rua Vitor Miguelino, 553. Já no distrito do Miguel Badra, o atendimento é realizado pelo ecoponto do Jaguari, localizado na rua do Progresso, 300.

Além da estrutura física oferecida, a Prefeitura de Suzano reforça a importância da participação da população no combate ao descarte irregular. Denúncias podem ser registradas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo número de telefone 0800-744-2007, fortalecendo as ações de fiscalização e o cuidado com os espaços públicos da cidade.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o ecoponto do Parque Maria Helena cumpre um papel estratégico dentro da política de limpeza urbana e gestão de resíduos. “Esse é um serviço que facilita o descarte correto, atende a população de forma gratuita e ajuda a manter a cidade organizada. O ecoponto recebe materiais específicos, funciona de maneira controlada e contribui diretamente para reduzir o descarte irregular, além de apoiar a preservação ambiental no dia a dia”, afirmou o chefe da pasta.