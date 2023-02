Uma criança de 1 ano e nove meses morreu afogada por volta das 19h20 desta quarta-feira (01), em Suzano.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança deu entrada no Pronto-Socorro Municipal (PS), levada pelo pai já sem sinais vitais e com relato de afogamento.

Depois do atendimento no PS, o caso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), órgão do governo do Estado de São Paulo.