Criança de 9 anos com autismo sonha em receber parabéns do atacante Neymar

Um garoto com autismo quer realizar um sonho: receber do jogador Neymar um vídeo o parabenizando pelo seu aniversário – ele completou nove anos.

Bryan Sanches Fernandes tem dado o que falar nas redes sociais. O menino – morador do Jardim das Oliveiras, em Itaim Paulista – teve um vídeo publicado no Instagram pela madrinha, a cuidadora Kelly Mendes Sanches, 28, que tem pais que moram e trabalham em Suzano.

A reprodução tem cerca de 40 segundos, onde o pequeno comemora por ter convidado Neymar para sua festa de aniversário.

“Ele é fanático por futebol desde antes de descobrirmos o autismo. Esse ano, a professora deu uma atividade onde ele deveria convidar pessoas para seu aniversário, e a primeira que ele convidou foi o Neymar. Ele achou que poderia trazê-lo. A gente explicou que, por conta da pandemia, não poderia. Então, o Bryan pediu para aprender a escrever o nome do jogador e, assim, mandou uma mensagem no papel”, explica a madrinha do garoto.

Com a publicação, a família se encheu de esperança. O post com o vídeo vem acompanhado de um bilhete escrito pelo próprio Bryan, pedindo para que Neymar envie uma mensagem de aniversário. A publicação tem mais de cinco mil comentários. Bryan é portador de um autismo leve desde criança. A família notou algumas manias, e o garoto não desenvolvia algumas habilidades.

A mãe Wanessa Sanches Freitas falou com o DS: "Chego até a me emocionar. Meu filho sempre foi louco por futebol e de uns tempos pra cá, ele vem falando bastante do Neymar. O Bryan está sendo alfabetizado agora, não sabe ler nem escrever. E ver aquela carta, com ele falando que queria os parabéns do Neymar, me emocionou. É um sonho dele que acaba sendo meu também. E pela evolução do Bryan, as dificuldades e o que ele escreveu para o Neymar, não sei nem explicar o que sinto".

O menino gosta de futebol. Conhece times e jogadores apenas assistindo pela televisão. Os familiares não o deixam ver jogos de quarta à noite, justamente para evitar que ele fique agitado e não consiga dormir. “Temos muita esperança, e acho que vou conseguir. Mas fico pensando o que vou fazer para ele achar que o Neymar respondeu, caso não haja retorno do jogador. Até sonhar com isso, estou sonhando”, disse a cuidadora. O DS entrou em contato com a NR Sports, que faz a gestão de imagem do Neymar, mas até o fechamento da reportagem, não obteve retorno.