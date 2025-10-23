'Criança no Quartel' é realizado no Tiro de Guerra de Suzano

O evento "Criança no Quartel" foi realizado ao longo desta quarta-feira (23), no Tiro de Guerra de Suzano. A ação, em comemoração ao mês da criança, teve como objetivo proporcionar um dia recreativo a 200 crianças com idades entre sete e dez anos.

Durante o dia, foram disponibilizados brinquedos infláveis, cama elástica, maquiagem infantil, Electron-robôs de led, personagens infantis, entre outras atrações. Foram oferecidos, também, lances, refrigerantes, algodão doce, sorvetes e outros alimentos.

As crianças também tiveram contato com algumas modalidades das forças de segurança, como equipe do Corpo de Bombeiros, do Canil, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), além de equipamentos e instalações que fazem parte do cotidiano dos militares.

