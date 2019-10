Crianças de Suzano começam a receber 2,2 mil óculos do Programa da Boa Visão

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) começou nesta quarta-feira (30) a distribuição de óculos do Programa da Boa Visão 2019 para alunos das redes municipal e estadual de ensino, do Serviço Social da Indústria (Sesi), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, além de usuários das unidades de Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Uma entrega simbólica para 19 crianças da Escola Estadual Anderson da Silva Soares, no Jardim Ikeda, marcou o início da última etapa da ação. Ao todo, mais de 2,2 mil pessoas que nos últimos meses passaram por exames-testes da Operação Óculos Escolar – de um total de 23 mil – serão beneficiadas. A previsão é de que a distribuição seja finalizada em novembro.

Entre os presentes na atividade desta quarta-feira, acompanhada por alunos, pais e funcionários, estavam a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio; a coordenadora do programa, Neide Franco de Lima; o representante da Diretoria Regional de Ensino Marcelo Sampaio; e o diretor da escola, Gabriel Carrazedo.

“Alcançamos números significativos neste ano com a Operação Óculos Escolar. Em 2018 foram quase 1,9 mil e agora ultrapassamos 2,2 mil beneficiados. Os responsáveis pelas escolas se mostraram engajados em levar as informações e a importância dessa iniciativa para pais e responsáveis, a fim de que possam perceber a diferença para melhor que pode se fazer no aprendizado e na autoestima das crianças. Todos estão de parabéns por esse engajamento”, destacou Larissa Ashiuchi.

As próximas entregas ocorrerão nesta sexta-feira (01/11). Pela manhã, às 10 horas, será a vez de alunos do Centro Educacional do Sesi, no Jardim Imperador, receberem os óculos. No período da tarde, a partir das 14 horas, a distribuição ocorrerá para crianças da Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, no Jardim Dora, distrito de Palmeiras.

Neste ano, o Programa da Boa Visão também beneficiou mais de 2 mil pessoas com mais de 60 anos com novos óculos por meio da Operação Melhor Idade.