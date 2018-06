Crianças visitam imóveis históricos de origem nipônica em Suzano

Cerca de cem alunos da Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, do Parque Residencial Casa Branca, tiveram uma atividade bem diferente do cotidiano nesta semana. Eles realizaram uma jornada cultural e educativa pela cidade de Suzano, em referência aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

As crianças dos períodos da manhã e da tarde da unidade conheceram o prédio da Academia de Judô Terazaki, no Jardim Urupês, e o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, no Jardim Casa Branca. As visitas ocorreram na última quarta-feira (20).

O primeiro imóvel foi uma das primeiras academias de judô da América Latina e recebeu, em 1957, o Campeonato Panamericano de Judô, com atletas de todo o continente. Já o segundo é um dos mais antigos edifícios religiosos do Alto Tietê, que celebrou seu meio século de construção em 2016.

Durante a visita, o professor de judô Celso Tochiaki Kano mostrou as instalações e falou da história do local, desde a sua construção em 1952 até a relevância para o esporte brasileiro. Já no templo, a guia foi Silvia Kazue Mizobuti, que não só apresentou todas as partes do imóvel como também tratou com os alunos dos costumes da religião budista.

O programa de visitações a esses locais é fruto de uma parceria entre as Secretarias de Cultura e de Educação de Suzano, com o objetivo de apresentar aos alunos do ensino fundamental pontos de relevância histórica e cultural do município, bem como seus aspectos e bagagem cultural.

A diretora da escola municipal, Adriana Marques Leme, mostrou-se satisfeita com a iniciativa. “Esta é uma oportunidade em que todos os envolvidos estão abertos para novas experiências e um conhecimento que não apenas enriquece intelectualmente, mas amplia nossa experiência como seres humanos”, afirmou a educadora.

Segundo o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, o programa será retomado em agosto com mais escolas municipais. “Nossa previsão é de que sejam realizadas 32 visitas, para que o máximo de alunos da rede municipal possam ter essa experiência e uma vivência mais ampla”, concluiu.