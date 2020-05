Criminalidade em Suzano cai 48,4% durante período da pandemia de Covid-19

Dados da 1ª e da 4ª Companhias do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM/M) mostram que Suzano teve queda de 48,4% na quantidade de ocorrências criminais registradas em abril na comparação com o mesmo mês de 2019: de 489 para 252.

O balanço registra exatamente o período de pandemia de Covid-19. O índice contempla a soma dos casos de homicídio, latrocínio, estupro, roubos e furtos. As informações compartilhadas com a Prefeitura de Suzano demonstram efetividade e fundamental integração entre as forças de segurança do município.

O levantamento da Polícia Militar aponta que não houve ocorrência de homicídio, latrocínio ou roubo a banco durante o período analisado. No último mês, a 1ª Companhia, responsável pela cobertura das regiões central, sul e oeste de Suzano, registrou queda nos casos de roubo de carga (91,6%), furto de veículos (73,5%), outros furtos (60,3%) e roubo de veículos (47,8%). A 4ª Companhia, que abrange a zona norte do município, também registrou diminuição no número de ocorrências de roubo de veículos (68,9%), estupro (66,6%), outros roubos (60,3%) e outros furtos (41,8%).

Para o assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos, da Secretaria de Segurança Cidadã, os dados refletem a importância da integração entre as forças de segurança municipal e estadual. “É o resultado de uma ação efetiva, em conjunto, entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM)”, afirmou. Além disso, Suzano conta hoje com 78 câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) e mais de 30 dispositivos do Sistema Detecta, que visa o monitoramento inteligente a partir do acesso ao maior banco de dados de informações policiais da América Latina.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a ação conjunta e reforçou que o município está à disposição para auxiliar na segurança. “Completamos um ano desde a implantação da CSI, um importante equipamento para o combate da criminalidade, integrando todas as forças e garantindo mais agilidade no atendimento às ocorrências. Nesta gestão, nos empenhamos em capacitar e equipar a nossa GCM, inclusive com a criação do grupo de elite Romu (Ronda Ostensiva Municipal), e apostamos nos futuros cidadãos suzanenses, que recebem orientação pelo programa Guard, em parceria com a Secretaria de Educação”, finalizou.