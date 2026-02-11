Cristiano Homan é eleito novo presidente da ACE Suzano

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano) concluiu na última semana o processo de escolha da nova gestão da entidade. O empresário Cristiano Ferreira Homan assumirá a presidência da ACE Suzano para o biênio 2026/2028 reafirmando seu compromisso com a transparência, o diálogo e a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento do comércio e do empreendedorismo no município.



Associado desde 2005, Cristiano construiu uma trajetória sólida dentro da instituição, com atuação no Conselho e em diferentes cargos da diretoria ao longo de 12 anos, passando pelas áreas de patrimônio, relações públicas e finanças. Empresário à frente das empresas CR3 Iluminação e EHS Eletro Hidráulica Suzano, é formado em Ciências Contábeis e possui ampla experiência em gestão e associativismo



Para o presidente eleito, assumir a liderança da entidade representará a continuidade de um trabalho consistente. “É uma honra ter sido escolhido para a presidência da ACE Suzano, uma instituição que foi tão bem liderada nos últimos anos. Espero dar continuidade a esse legado, fortalecendo o associativismo, ouvindo os empresários e contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, destacou Cristiano Homan.



O atual presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, também registrou seus agradecimentos aos associados e parabenizou a nova liderança eleita. “Tenho plena confiança de que o Cristiano fará uma excelente gestão. Ele conhece profundamente a ACE Suzano e o associativismo, e a entidade seguirá em boas mãos, dando sequência a tudo o que foi construído até aqui”, afirmou.



A expectativa é de que a posse oficial da nova diretoria aconteça até o dia 31 de março, marcando oficialmente o início da nova gestão. Até lá, os trabalhos seguem sendo conduzidos pelo atual presidente, garantindo a continuidade das atividades e projetos da ACE Suzano neste período de transição.