Cruzamento entre avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen terá semáforos

O cruzamento das avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, contará com semáforos nos próximos dias. Equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbano de Suzano iniciaram a instalação nesta semana e devem concluir os serviços até 30 de abril (terça-feira). Logo na sequência, os equipamentos entrarão em operação em fase de testes, para que condutores e pedestres se acostumem com a novidade. Em razão desta mudança, a rotatória ali existente será retirada.

No total, são dois semáforos centrais, dois laterais e outros para pedestres em cada esquina. Inclusive, as faixas de segurança serão mantidas, agora com a travessia regrada pelos sinais. Haverá cinco estágios de abertura, o que também irá alterar as conversões permitidas no cruzamento. Os motoristas e motociclistas que estiverem na avenida Mogi das Cruzes contarão, em ambos os sentidos, com uma faixa e um semáforo exclusivos para poderem virar à esquerda.

Já quem seguir pela avenida Senador Roberto Simonsen não terá algo semelhante. Os condutores deverão seguir em frente ou então converter à esquerda por brecha, ou seja, se veículos no sentido contrário derem passagem ou se a via estiver livre. A intenção inicial é não proibir, mas os engenheiros de tráfego da pasta ficarão no local para observar o comportamento dos motoristas. Caso o trânsito fique complicado e haja riscos de acidentes, essa permissão será cancelada e uma nova alternativa deve ser cogitada.

Com a implantação dos semáforos, a rotatória ali existente, delimitada por tachões, perderá sua eficiência. Por este motivo será retirada. O secretário Claudinei Galo explicou que a ideia surgiu após a realização de estudos e a constatação da dificuldade de muitos motoristas quanto ao uso da rotatória.

“Houve um aumento no fluxo de veículos naquele cruzamento, principalmente após a abertura da nova escola do Sesi, no ano passado. Além disso, foram registrados casos de acidentes, em sua maioria nada graves, mas que causavam transtorno e preocupação, assim como também havia pedidos da população para que fossem tomadas providências. Então, elaboramos estudos, nossa equipe desenvolveu o projeto e agora estamos implantando os semáforos para garantir a fluidez no trecho com muito mais segurança”, disse o chefe da pasta.