CSI amplia de 52 para 78 número de câmeras em Suzano

A Central de Segurança Integrada (CSI) de Suzano ampliou o número de câmeras de monitoramento. Até o primeiro semestre de 2019 eram 52. Atualmente já conta com o total de 78 equipamentos.

A CSI foi inaugurada na cidade em maio do ano passado. O investimento foi de R$ 2.299.800,00. O serviço envolve gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com equipamentos e outros itens. O comércio de Suzano tem câmeras próprias, mas aprova o CSI.

Cristiane Pereira é funcionária de uma imobiliária em Suzano. Ela contou que há pouco tempo atrás foi assaltada, mas confia na central. "A tendência é diminuir, se for bem monitorado como está sendo creio que posso continuar em segurança", disse.

"O monitoramento inibe possíveis tentativas de assalto, tendo em vista que a rua é perigosa as câmeras chegam para ajudar os comerciantes daqui", relatou Rubens Otubo, funcionário de uma papelaria na Rua Francisco Quadra Castro.

No início de fevereiro as câmeras do CSI flagraram um acidente grave entre um caminhão toco e um carro pequeno de passeio. As equipes de segurança mobilizaram a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, que em cerca de 5 minutos encaminhou agentes para o atendimento da ocorrência.

As imagens captadas pelos equipamentos da CSI ficam a disposição das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).