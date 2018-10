‘CSI’ de Suzano terá 60 câmeras e 30 novos guardas serão contratados

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), afirmou que o Centro de Segurança Integrada (CSI) atuará, a princípio, com até 60 câmeras espalhadas por toda cidade. O núcleo está sendo construído no antigo espaço da Câmara Municipal, embaixo da Prefeitura, e deve ser entregue no início de 2019. Além disso, o chefe do Poder Executivo anunciou que em janeiro mais 30 guardas serão contratados para reforçar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM).

Em participação no "DS Entrevista Ao Vivo" na tarde desta segunda-feira (29), Ashiuchi frisou que o novo CSI de Suzano seguirá o modelo do CSI de Guararema. Segundo ele, as câmeras serão instaladas nas principais entradas e bairros do município. "O local contribuirá com a segurança da cidade por meio de tecnologia avançada. Já está em construção e vamos aumentar o número de câmeras aos poucos", explicou.

Outro trabalho que está sendo antecipado para contemplar o CSI de Suzano é a distribuição de fibras ópticas em escolas municipais. O prefeito ressaltou que além de melhorar a segurança nas unidades, beneficiará também o setor pedagógico. "É a tecnológica somada a outros serviços que melhorará a segurança em todos os sentidos", enfatizou.

Em relação a contratação de novos guardas, Ashiuchi falou que restam ainda duas fases para finalizar o concurso da GCM. A expectativa é que em janeiro os guardas selecionados sejam chamados. "Vamos aumentar o efetivo. Para a primeira chamada, serão 30 novos guardas. Eles já estarão aptos a usarem armas".

Ele ainda relembrou para a melhoria da segurança, que há menos de dois meses lançou a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e no último ano recuperou viaturas - motos e carros - para a atuação da GCM na cidade. "Um pacote de ações que se faz necessário para melhorar a segurança, uma vez que a Polícia Militar (PM) não tem aumento efetivo e a GCM é de extrema importância para auxiliar e diminuir os índices criminais", completou.