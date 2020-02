CSI flagra colisão e mobiliza equipes de trânsito em Suzano

A Central de Segurança Integral (CSI) de Suzano voltou a se mostrar como uma ferramenta essencial nos quesitos agilidade e precisão no atendimento a ocorrências, desta vez durante um flagrante de colisão em uma importante via da cidade. Em cerca de apenas 5 minutos, o caso foi atendido por agentes de trânsito imediatamente acionados pela central.

A colisão entre um caminhão toco e um carro pequeno de passeio aconteceu por volta das 14 horas desta terça-feira (04/02), na rua Prudente de Moraes, na altura do número 1.700.

Flagrada pelas câmeras da CSI, rapidamente as equipes mobilizaram a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, que em cerca de 5 minutos encaminhou agentes para o atendimento da ocorrência. Em pouco tempo a situação foi averiguada para a liberação da via. O acidente não deixou vítimas.

O assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, cumprimentou as equipes pela agilidade no atendimento do caso e lembrou da importância de investimentos em ações que promovam mais segurança e qualidade de vida aos suzanenses. “Felizmente, a colisão não foi grave e não deixou nenhuma pessoa machucada. A rápida ação das equipes da CSI, alinhada aos agentes de trânsito, mostra que os protocolos propostos para cada situação tendem a otimizar tempo e recursos, de maneira a prestar um atendimento preciso”, comentou.

Inaugurada há menos de um ano, a central já protagonizou papel fundamental no auxílio às operações da Guarda Civil Municipal, no combate ao tráfico de drogas e atos de vandalismo por toda a cidade. Vale lembrar que, de acordo com cada situação apresentada nas ocorrências, as equipes em monitoramento acionam os respectivos órgãos competentes à segurança, mobilidade urbana, assistência social ou saúde, conforme a necessidade de cada ocasião identificada e avaliada.

Sobre o CSI

Atualmente, a central conta com câmeras de monitoramento instaladas em todas as regiões da cidade. O principal objetivo é auxiliar na identificação e no acompanhamento de casos que venham a ocorrer em prédios públicos, ruas, avenidas, praças, pontos de comércio e outros locais de aglomeração de pessoas.

A imagens captadas pelos equipamentos estão à disposição das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ferramenta ainda permite conexão direta com agentes da GCM, inclusive do Canil, do Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard), da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

A GCM de Suzano pode ser acionada pelos telefones (11) 4745-2150 e 153.