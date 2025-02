Cultura abre inscrições para mais de 3,2 mil vagas em oficinas do Profart

A Secretaria Municipal de Cultura abre na próxima segunda-feira (10/02) as inscrições para as 3.211 vagas que serão disponibilizadas pelo Programa de Formação Artística (Profart). O cadastro deve ser feito até quinta-feira (13/02), entre 8h30 e 16h30, nos equipamentos de interesse localizados no distrito de Palmeiras e nos bairros Jardim Cacique, Jardim Casa Branca, Cidade Boa Vista, Jardim Gardênia Azul, além do centro.

Em Palmeiras, as atividades serão realizadas na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, que fica localizada na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras, aberta pela Prefeitura de Suzano no fim do mês passado (30/01). No local, serão reservadas 348 oportunidades para os cursos de artesanato (80 vagas), balé (80), desenho (60), teatro (80) e violão (48).

No polo do Colorado, o trabalho será desenvolvido no Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica situado na rua Domingos Vitorino, 68, no Jardim Cacique. Nesse equipamento serão ofertadas 706 vagas nas oficinas para street dance (100), desenho (80), balé (100), teatro (80), pintura em tela (48), circo (100), artesanato (80), violão (48), ritmos (50) e graffiti (20).

Na unidade do Casa Branca, a referência é o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata, localizado na rua Getúlio Moreira de Souza, 30. O local reservará 204 oportunidades para os cursos de desenho (48), street dance (32), circo (32), teatro (40), violão (40) e artesanato (12).

Os serviços no Boa Vista serão prestados no Centro Cultural Nelson da Cruz, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 957. Nesse equipamento, 584 vagas serão oportunizadas nas oficinas de desenho (80), pintura em tela (48), balé (100), teatro (100), violão (36), street dance (100), artesanato (50), ritmos (50) e graffiti (20).

No Gardênia, o trabalho ocorrerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, na rua Teruo Nishikawa, 512-712. No local, serão ofertadas 568 vagas, nos cursos de violão (48), circo (100), teatro (100), street dance (100), balé (100), desenho (80) e artesanato (40).

Por fim, no centro da cidade, o polo de referência é o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682. No espaço serão disponibilizados 801 oportunidades voltadas para pintura em tela (48), desenho (80), balé (100), teatro infantil (100), teatro adulto (25), fotografia (90), violão (60), graffiti (60), street dance (100), ritmos (25), canto coral (48), Artes Cênicas Urbanas (40) e teatro de bonecos (25).

No momento das inscrições, deverão ser entregues cópias do documento de identidade com foto, sendo RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com apresentação dos originais para conferência, além de cópia do comprovante de residência. Menores de idade deverão ser acompanhados por um responsável, com exigência de apresentação de certidão de nascimento, caso não haja documento com foto.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que as oficinas do Profart garantem mais possibilidades para iniciação artística no município. “Buscamos descentralizar a oferta de atividades culturais, abrindo espaço para os residentes dos quatro cantos da cidade. Nesses seis equipamentos, os moradores poderão desfrutar de todas as oficinas e aprender muito ao longo do ano”, declarou o chefe da pasta.

Outras informações sobre cada uma das oficinas podem obtidas por meio do telefone (11) 4746-4414.