Cultura abre inscrições para oficina de 'Fotografia' nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Cultura abre nesta terça-feira (01/07) 90 vagas para a oficina de “Fotografia”. A iniciativa ocorre por meio do Programa de Formação Artística (Profart) e está prevista para se iniciar no dia 7 de agosto. Podem participar moradores de Suzano maiores de 12 anos.

As aulas estão marcadas para ocorrer no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) e serão distribuídas em três turmas de 30 alunos cada. O interessado poderá escolher o horário desejado para realizar suas aulas, tendo opções na parte da tarde, às 15 e às 17 horas, e no período noturno, às 19 horas.

A capacitação será conduzida pelo arte-educador e fotógrafo William Ferro. Durante as oficinas, os alunos participarão de atividades voltadas a desenvolver habilidades de fotografar a natureza, um dos principais vieses do curso. Além disso, a experiência contribui significativamente para o desenvolvimento artístico individual.

As matrículas devem ser realizadas de forma presencial no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. No ato de preenchimento do cadastro, é necessário apresentar cópia do documento de identidade com foto, além da cópia do comprovante de residência. É importante ressaltar que o menor de idade interessado no curso deve estar acompanhado por um responsável, que também precisará apresentar um documento de identificação.

“O objetivo das oficinas do Profart é oferecer uma oportunidade para os munícipes expandirem e adquirirem novas habilidades. Por isso, todos os anos diferentes cursos são lançados, para que diferentes linguagens artísticas possam ser atendidas”, finalizou o secretário José Luiz Spitti.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-4414.