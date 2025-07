Cultura alcança 19,5 mil pessoas com ações ligadas à Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Cultura de Suzano alcançou 19.548 munícipes nos anos de 2023 e 2024 com ações ligadas aos editais proporcionados pela Lei Paulo Gustavo (lei federal nº 195/22), contemplando de forma equilibrada artistas da cidade. O repasse de R$ 2.387.965,48 garantiu a organização de 225 eventos, sediados em equipamentos da pasta, assim como em escolas municipais e estaduais.

Somente em um dos editais de 2023, a Cultura destinou R$ 1.317.825,68 para projetos relacionados à produção de curta e média metragem, finalização de curta e média metragem, produção de vídeo clipe, produção para mídias digitais, apoio a mostras e festivais, desenvolvimento de roteiro para cinema, entre outras áreas afins.

Nesse mesmo ano, outros R$ 622.280,80 foram direcionados para projetos de multilinguagem, incluindo dança, artes plásticas, circo, literatura, música e teatro; e ainda R$ 21 mil para seleção de obras em artes plásticas. Já em 2024, houve o repasse de R$ 260 mil por meio do edital de Artes Integradas e mais R$ 166,8 mil com o edital de Audiovisual.

Os projetos ligados ao setor audiovisual e às outras linguagens beneficiaram de forma paritária a população. No primeiro segmento, os projetos contemplaram 225 homens, 187 mulheres e 69 do público LGBTQIA+, sendo 223 munícipes da cor branca e 179 da cor preta. Já as iniciativas relacionadas aos demais segmentos alcançaram 462 mulheres e 368 homens, sendo 407 munícipes da cor preta e 382 da cor branca.

Já em relação aos eventos, 74 foram realizados nos equipamentos culturais do centro, incluindo o Casarão das Artes, Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, o Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, a Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, o Cineteatro Wilma Bentivegna e o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

Outras 32 atividades foram organizadas nos equipamentos localizados nos bairros, como no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul; no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz; no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata; e na Casa de Cultura de Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destacou a relevância deste processo para o fomento à cultura no município. "A Lei Paulo Gustavo garante importantes recursos para o desenvolvimento do setor cultural em suas diversas modalidades. Com os projetos que estão sendo contemplados, damos um salto de qualidade significativo na produção cultural em nossa cidade, valorizando todos os envolvidos", ressaltou.