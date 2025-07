Cultura alcança público de 50 mil pessoas com eventos realizados de janeiro a junho

O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Cultura de Suzano no primeiro semestre garantiu atrações artísticas para um público de aproximadamente 50 mil pessoas. A abrangência das ações desenvolvidas pela pasta, que chegaram aos quatro cantos da cidade, esteve diretamente relacionada à ampliação do Programa de Formação Artística (Profart), ao Programa Agita Palmares, ao aniversário do município e ao Circuito Sesc de Artes, além das ações organizadas nos equipamentos culturais administrados pela prefeitura.

As atividades ligadas ao Profart foram resultantes da formação cultural que está sendo proporcionada pelas oficinas culturais. Neste semestre, cerca de 4 mil alunos frequentaram as aulas disponibilizadas por essa iniciativa, das seguintes linguagens: desenho, pintura em tela, artesanato, graffiti, fotografia, street dance, ballet, circo, canto e coral, violão e teatro.

Para contemplar toda a população, Suzano tem contado com uma estrutura ampla, distribuída pelas três regiões da cidade, com os seguintes equipamentos: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi; Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz; Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul; Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata; Casa de Cultura de Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva, que foi inaugurada em janeiro deste ano; e Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato.

Essa frente de atuação se somou aos eventos que foram organizados nos finais de semana, no Parque Municipal Max Feffer, com o Programa Agita Palmares e com as ações pontuais que foram desenvolvidas em períodos especiais.

No mês de janeiro, foram promovidas, por três domingos consecutivos, atrações alusivas à iniciativa “Férias no Parque”. Em fevereiro, os dias de Carnaval foram celebrados com a “Folia no Parque”. No mês de março, o projeto “Rock no Parque” abriu suas atrações no ano com bandas formadas por mulheres. Já em abril, houve a comemoração do aniversário da cidade com três dias de apresentações artísticas no Pavilhão Zumbi dos Palmares e também com a Orquestra no Parque. Em maio, o Circuito Sesc foi a atração com suas diferentes linguagens artísticas. Neste e no mês de junho, também ocorreram edições do “Samba no Parque” e do “Flashback no Parque”, com os remixes dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000.

Além das ações ligadas às formações culturais e das atrações no Parque Max Feffer, a Cultura também reservou para outros equipamentos algumas atividades especiais que exploraram as linguagens artísticas que são valorizadas pela pasta, por meio de recursos próprios, a partir das parcerias com iniciativas estaduais e com os instrumentos federais, incluindo a Política Nacional Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo.

Em fevereiro, por exemplo, foi organizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi a exposição “Acervo Vivo”, uma celebração dos artistas e obras que compõem a coleção pública municipal. A mostra reuniu trabalhos de 35 artistas da região adquiridos ao longo dos últimos anos por meio de editais promovidos pela pasta. Neste mesmo equipamento, foi realizado, no mês de maio, a exposição “Vida de Bonecos”, que integrou o projeto “Laboranecos” e abriu uma sequência de dez espetáculos e dois workshops sobre o tema, que levaram a arte do teatro de bonecos a diversos espaços da cidade.

O semestre também foi marcado pelo aniversário de 140 anos do imóvel que abriga o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, em 22 de maio, que reforçou o simbolismo deste prédio para a cidade. Ao longo do ano, visitantes tiveram a oportunidade de apreciar as sete salas temáticas e seus itens expositivos, como os objetos históricos, as reproduções de documentos, as fotos e as iconografias que registram o processo histórico do município.

O trabalho de resgate da história de Suzano ainda se fez presente com mais uma edição do projeto “Memória Viva”, realizado em 29 de maio, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. Nesta oportunidade, foram homenageadas a professora Futin Chalouhi, a funcionária pública Sueli Eguchi e Odete Maria de Camargo (em memória).

Vale destacar que a pasta concedeu apoio em estrutura às demais festividades e eventos tradicionais da cidade, incluindo os pedidos de outras secretarias municipais e festas, quando ocorreu suporte geral com tendas, barracas, sonoplastia e apresentações musicais.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que as ações revelam o trabalho da pasta para garantir oportunidades aos artistas, formação para os munícipes e entretenimento para a população. “Valorizamos as diferentes linguagens artísticas com as iniciativas desenvolvidas ao longo do semestre, atraindo pessoas de todas as idades para nossos eventos e contribuindo para a oferta de Cultura em nosso município, com oficinas nos equipamentos municipais e atividades para toda a família”, declarou.