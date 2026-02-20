Cultura coloca à disposição mais de 800 vagas remanescentes do Profart

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inicia nesta segunda-feira (23/02) o período de inscrições para as vagas remanescentes do Programa de Formação Artística (Profart) 2026, que somam 817 oportunidades. Elas estão distribuídas entre seis endereços e contemplam oficinas gratuitas de dança, teatro, música, artes visuais, circo e artesanato, garantindo nova chance para quem quer participar das aulas neste ano.

As matrículas devem ser realizadas presencialmente nos centros culturais, das 8h30 às 16h30, enquanto houver disponibilidade. As atividades são destinadas ao público a partir de 6 anos de idade, respeitando a faixa etária e o horário específico de cada oficina.

Na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras), estão disponíveis 102 vagas, entre os cursos de teatro, desenho, balé e artesanato.

Já no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), são 69 oportunidades distribuídas entre as oficinas de teatro, teatro de bonecos, canto e coral, graffiti, fotografia e street dance.

O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), dispõe de 197 vagas para aulas de street dance, teatro, pintura em tela, desenho, ritmos, circo, graffiti, violão, artesanato e balé.

O Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista) conta com 208 oportunidades para as atividades de teatro, violão, artesanato, pintura em tela, desenho, graffiti, street dance, ritmos e balé.

Por sua vez, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) estão disponíveis 234 vagas nas oficinas de violão, artesanato, teatro, street dance, circo, desenho e balé.

E, para finalizar, o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca) disponibiliza sete vagas para os cursos de violão, teatro e desenho.

O Profart continua sendo uma porta de entrada para quem quer experimentar a arte, aprender algo novo ou desenvolver um talento que já possui. Ao longo do ano, as oficinas movimentam os equipamentos municipais envolvidos, aproximam as pessoas desses espaços e mantêm a cultura presente no dia a dia da cidade.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópia do documento de identidade do interessado e cópia do residência. No caso de menores de idade, a inscrição deve ser realizada pelo responsável legal, mediante apresentação de documento com foto. Caso o responsável não possa comparecer, será exigida autorização de próprio punho, devidamente assinada, acompanhada da cópia do documento do responsável.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, as vagas remanescentes garantem que mais pessoas possam participar das oficinas em 2026. “Estamos falando de 817 novas oportunidades para quem quer fazer arte em Suzano. O Profart mantém os nossos espaços culturais vivos, com gente aprendendo, criando e ocupando esses equipamentos ao longo de todo o ano. É um programa que revela talentos, estimula a criatividade desde a infância e também abre espaço para jovens e adultos que querem se expressar por meio da arte. Nosso objetivo é que cada vez mais moradores se sintam parte desses espaços e encontrem na cultura uma oportunidade de desenvolvimento e convivência”, afirmou o titular da pasta.