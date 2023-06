Cultura dá início a curso sobre roteiro e produção no Polo de Música e Audiovisual

A Secretaria de Cultura de Suzano deu início à oficina audiovisual “Do Roteiro à Produção” no último sábado (03/06) com 20 alunos buscando desenvolver suas habilidades na arte do cinema. Com nove encontros previstos até o dia 29 de julho no Polo de Música e Audiovisual, o curso está sendo ministrado pelo produtor, ator e roteirista Daniel Torres.

Célebre no meio, Torres organizou diversos eventos de cinema, incluindo o Festival Art'Deco 2022. Na atuação, fez parte do elenco de longas-metragem como “Dois Coelhos” (2012), “Colegas” (2013), “Tudo que Aprendemos Juntos” (2015), “Corpo Elétrico” (2017), “Mais Forte que o Mundo” (2016) e “Cabras da Peste” (2019). Desde o último sábado, ele vem oferecendo toda sua expertise aos estudantes.

O projeto está oferecendo aos participantes a oportunidade de mergulhar no processo criativo e técnico de produção cinematográfica por meio de quatro etapas fundamentais, propiciando assim uma experiência abrangente e prática desde a concepção de uma ideia até a filmagem de cenas e edição final da obra.

Na primeira etapa da oficina, os alunos exploram a arte da escrita de roteiro, tendo contato com as técnicas essenciais para desenvolver uma história envolvente, criar personagens e estruturar uma narrativa eficaz com orientação e feedback individualizado. Na sequência, a segunda fase será marcada pelo processo de pré-produção, ou seja, a organização e planejamento detalhado para a realização do filme. Isso inclui seleção de elenco, localização de filmagem, design de produção, planejamento de cronogramas, orçamento e trâmites legais.

A terceira etapa da oficina é voltada à produção, na qual os participantes irão para o set de filmagem para colocar tudo o que aprenderam nas etapas anteriores em prática por meio do trabalho em equipe, desempenhando diferentes funções relacionadas para esta fase. Por fim, na quarta e última fase, os integrantes do curso se envolverão na pós-produção da obra com ensinamentos acerca de edição de vídeo, design de som, mixagem, trilha sonora e efeitos visuais. Utilizando softwares e ferramentas profissionais, os participantes terão a oportunidade de dar vida ao material gravado durante a produção.

Segundo o prefeito em exercício e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, a oficina está sendo uma oportunidade única para explorar a magia da produção cinematográfica. “Trabalhar em equipe e conhecer profissionais da grande indústria é um benefício único para os artistas e aspirantes de Suzano, pois poderemos desenvolver a classe aqui em nossa cidade. Serão sábados de muito aprendizado junto ao Daniel”, comentou.