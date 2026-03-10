Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Mês das Mulheres

Cultura de Ferraz realiza evento em alusão ao Dia das Mulheres

Diversão e alegria marcaram a manhã com aulão de funcional e massagem

10 março 2026 - 16h01Por De Ferraz

A Estação Cidadania e Cultura recebeu um super evento na manhã desta terça-feira (10) em alusão ao dia das mulheres. A ação foi realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Escola São Bento.

 Entre as atividades estavam: aulão de funcional, quick massage, spar para as mãos, massagem com pantalhas, verificação da pressão arterial, plataforma giratória para fotos e brindes para as alunas.

A população esteve presente em peso na ação, a munícipe Maria José da Silva, declarou: “Estou amando essas atividades, esse espaço se tornou uma alegria para mim”, relatou.

A ferrazense Vanderlina de Oliveira, pontuou: “Esses eventos nos ajudam a elevar a autoestima, a gente dança, movimenta o corpo e ainda tem momentos de autocuidado”, disse.

“Eu cheguei aqui cheia de dores na coluna, nos braços e em todo o lugar e agora com as aulas de funcional e não sinto mais for nenhuma, além de me ajudar a promover uma saúde física, também me auxiliou a regular minha saúde emocional” relatou a munícipe Eulina Rodrigues.

Todas as mulheres estavam vestidas com peças rosas para homenagear a delicadeza e a força feminina.

Essas e muitas outras atividades são realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo para promover o bem-estar da população.

