Cultura de Itaquá divulga últimas vagas para oficinas artísticas de 2026

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba está com as últimas vagas abertas para as oficinas culturais de 2026. Das 600 vagas anunciadas, ainda restam 228 a serem preenchidas, distribuídas entre atividades de música, dança, artes visuais e artes cênicas. As oficinas serão realizadas na sede da Secretaria de Cultura, localizada na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53, na Vila Virgínia, onde as inscrições devem ser feitas.



Entre as modalidades com vagas disponíveis estão dança (65 vagas), canto e coral (65 vagas), teatro (55 vagas), capoeira (25 vagas), teclado (11 vagas), violão (4 vagas) e desenho e pintura (3 vagas). As atividades são direcionadas para diferentes faixas etárias e têm como objetivo incentivar o acesso à cultura e estimular a criatividade.



Para efetivar a matrícula, é obrigatória a apresentação de original e cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, além de comprovante de endereço atualizado. O atendimento ocorre diretamente na sede da pasta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. “A cultura é uma ferramenta de transformação social. Essas oficinas oferecem aprendizado e novas oportunidades para crianças, jovens e adultos da cidade”, destacou a chefe da pasta, Maria Ana Rosa.



Em sua fala, o secretário de Governo, Marcello Barbosa, aproveitou para alertar a população sobre a importância das inscrições. "Itaquá segue investindo no futuro. É importante que pais e responsáveis levem seus filhos para ações e iniciativas culturais", disse.



"Queremos uma Itaquá cada vez melhor e isso só é possível por meio da educação, cultura e qualidade de vida. Muitas vezes vemos crianças e adolescentes nas ruas, então o objetivo é oferecer uma oportunidade para mudar essa realidade das famílias", completou o prefeito Eduardo Boigues.