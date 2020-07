Cultura de Suzano inicia apresentações de artes cênicas pela Internet nesta 4ª

A Secretaria de Cultura de Suzano dará início nesta quarta-feira (15) às apresentações do projeto Cultura Presente Virtual: Artes Cênicas. Os vídeos estarão sempre disponíveis às quartas-feiras, quintas-feiras e domingos de julho, às 20 horas. E as transmissões ocorrerão pelo canal oficial da pasta no Youtube, o Memória e Futuro Suzano, e pela página do Conselho Municipal de Cultura no Facebook, a Agenda Cultura Suzano.

Farão parte grupos teatrais e de dança da cidade: Troupe Parabolandos, Contadores de Mentira, Teatro da Neura, Projeto Tangará, Cia. Artística Vendedores de Ilusão, Elizandra Depp e Rita Cassavana. Também será possível o telespectador acessar o conteúdo de apresentação online pelo canal dos participantes.

Além disso, os grupos ainda colocarão à disposição ações formativas referentes ao trabalho que cada um desenvolve dentro de sua linguagem artística.

Nesta semana, os primeiros grupos que se apresentarão são Troupe Parabalados (15/07), Teatro da Neura (16/07) e Cia. Artística Vendedores de Ilusão (19/07). A programação completa pode ser conferida no quadro abaixo.

Os objetivos do projeto são contribuir com a difusão cultural e apoiar a produção dos artistas, tendo em vista o momento de isolamento social para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Por esse motivo, a Secretaria de Cultura de Suzano convida a população a se inscrever nos canais virtuais, tanto da pasta quanto dos grupos.