Cultura de Suzano prepara para agosto retorno do atendimento nas bibliotecas municipais

A Secretaria de Cultura de Suzano prevê voltar a realizar empréstimos de livros e revistas do acervo das cinco bibliotecas públicas municipais quando a cidade estiver consolidada na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19), o que deve ocorrer após 10 de agosto. Até lá, as unidades terão que permanecer fechadas ao público. A nova classificação do governo do Estado para retomada das atividades no município teve início oficialmente no último dia 13.

O funcionamento das bibliotecas instaladas nos Centros Culturais Francisco Carlos Moriconi (área central), Professor Luiz Antônio da Silva (Palmeiras), Nelson da Cruz (Boa Vista) e Monteiro Lobato (Jardim Colorado) e no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (Jardim Gardênia Azul) foi interrompido em março por meio do decreto municipal 9.432/2020, que estabelecia a suspensão de serviços não essenciais em razão da pandemia.

De acordo com a pasta, a retomada do atendimento nessas unidades acontecerá quando Suzano permanecer na Fase 3 – Amarela por um período de quatro semanas contínuas (28 dias), o que também permitirá a realização de atividades culturais, desde que respeitados os protocolos definidos pelo governo do Estado (horário reduzido, capacidade limitada a 40%, bilheteria presencial fechada, controle de acesso e assentos numerados e com distanciamento mínimo). No entanto, serão autorizadas apenas a retirada e a entrega de livros e revistas, mas não a leitura e a pesquisa no local.

Para garantir a segurança dos servidores, somente aqueles que não são dos grupos de risco estão trabalhando na manutenção das bibliotecas. A medida segue as determinações das autoridades de Saúde e da Secretaria Municipal da Administração.

Uma das alternativas neste momento é o acesso virtual ao conteúdo bibliográfico que trata da história de Suzano no site www.memoriaefuturosuzano.com.br, desenvolvido pela pasta e que funciona em conjunto com o novo Casarão da Memória. Na aba “Acervo” estão disponíveis documentos, fotos e vídeos. Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura prevê ainda para este ano a entrega de duas novas bibliotecas públicas: uma no futuro Centro Cultural Casa Branca e outra no próprio Casarão da Memória.

Alexandria

O Sistema Alexandria também está disponível para a população como ferramenta de busca no acervo das cinco bibliotecas municipais. Para acessá-lo, basta entrar no site oficial da Prefeitura de Suzano, ir à seção “Cidadão – Serviços e Informações” e clicar em “Biblioteca Municipal”.

A procura pelo título de interesse pode ocorrer por meio de apenas uma palavra-chave ou de forma avançada, compartilhando o nome do livro, do autor, da seção e/ou da coleção a qual o título pertence. A busca também será possível pelo índice. Com isso, o usuário conseguirá verificar a disponibilidade do item, bem como em qual biblioteca está localizado.