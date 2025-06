Cultura discute propostas da Política Aldir Blanc neste sábado no Moriconi

A Secretaria de Cultura de Suzano abrirá espaço para a população participar das discussões em torno das propostas para a Política Nacional Aldir Blanc. A pasta organizará um encontro aberto ao público no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), no próximo sábado (14/06), entre 14 e 16 horas, para ouvir contribuições dos munícipes que atuam no setor, de forma que possa ser elaborados editais que contemplem as demandas associadas às diferentes linguagens artísticas.

Quem não puder comparecer, terá a oportunidade de participar do evento on-line que será realizado na terça-feira (17/06), às 19 horas, pelo canal da administração municipal no Youtube (TV Prefeitura de Suzano). Também há a possibilidade de os moradores enviarem sugestões por meio de formulário eletrônico até o dia 22 deste mês, a partir do acesso pelo link bit.ly/propostasPNAB_suzano.

Os editais deverão ser publicados depois que o Ministério da Cultura divulgar os valores que cada município vai poder utilizar em 2025. Por isso, se faz necessária a explicação sobre as tratativas relacionadas a essa política, que poderá contemplar as propostas coletadas e as escutas que serão registradas, discutidas e assimiladas nesta etapa do processo.

A Política Nacional Aldir Blanc foi estabelecida pela Lei 14.399 de 8 de julho de 2022 para se tornar um programa federal de fomento à cultura em todos os Estados, municípios e Distrito Federal. O objetivo é fortalecer o sistema federativo de financiamento à cultura, com repasses de recursos da União aos entes federativos.

Em Suzano, esse mecanismo já garantiu, entre outros incentivos, a seleção de projetos para “Arte e Cultura”, “Obras em Artes Plásticas” e subsídios para “Espaços Culturais”, contemplando ainda projetos para “Pontos de Cultura”. As oportunidades promoveram organização de Mostras e Festivais, Produção de Obras Inéditas, Publicações, Ações Formativas, Circulação de Bens Artísticos, Ações para o Patrimônio Cultural e Finalização de Pesquisa em Patrimônio Cultural.

O secretário José Luiz Spitti destacou que a Política Aldir Blanc tem sido muito relevante para o incentivo aos projetos desenvolvidos por artistas da cidade. “Esta etapa de discussão com a sociedade busca entender de que forma deverão ser elaborados os editais, para que possamos ser assertivos no trabalho que será executado assim que o Ministério da Cultura destinar os valores relacionados à essa política. Por isso, convidamos todos a enviarem suas sugestões, de forma presencial ou por meio da internet”, ressaltou Spitti.