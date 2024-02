Cultura divulga programação de filmes para fevereiro

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a programação de filmes que serão exibidos em fevereiro no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). Serão abordadas duas mostras neste mês: a primeira será “De Volta as Aulas”, composta por filmes ambientados em sala de aula, com classificação indicativa de até 14 anos para trazer crianças e famílias, e “Viva o Cinema Nacional”, que traz obras produzidas e dirigidas no Brasil, valorizando a diversidade de filmes realizados no país.

Ao longo de todo o mês, a sessão das 14h30 será composta por filmes com classificação livre ou de até 14 anos. Já as exibições das 19 horas terão obras com classificação indicativa de até 18 anos. As apresentações serão feitas sempre às quartas-feiras.

No primeiro dia, nesta quarta-feira (07/02), o espaço vai receber às 14h30 o romance/drama “Hoje eu Quero Voltar Sozinho” (2014), de Daniel Ribeiro. A história traz um jovem deficiente visual que descobre mais sobre sua sexualidade ao chegar na escola. No mesmo dia, às 19 horas, será a vez de “Canta Maria” (2006). A obra, de Francisco Ramalho Jr., traz a história de Maria, que vive em meio ao fogo cruzado durante uma guerra no Nordeste brasileiro.

Na quarta-feira da semana seguinte (14/02), às 14h30 e às 19 horas, o Cineteatro exibe mais dois filmes. O primeiro deles, pela mostra “De volta às aulas”, será “A Sociedade dos Poetas Mortos” (1989). A obra, de Peter Weir, tem classificação indicativa de 12 anos e traz a história de um professor de literatura que tenta instigar seus alunos a ter amor pelas letras e espírito crítico. Em seguida, no horário noturno, “Se Deus Vier Que Venha Armado” (2015), de Luis Dantas, abordará a história de um presidiário que tem uma missão a cumprir para os chefes do crime durante o confronto entre policiais militares e uma organização criminosa em São Paulo.

As sessões retornam com as duas mostras no dia 21, às 14h30, com “Escritores da Liberdade”, (2007), de Richard LaGravenese. Uma jovem idealista chega a uma escola corrompida e tem a missão de fazer com que os alunos retomem a confiança em si mesmos. Mais tarde, às 19 horas, o Cineteatro exibe “Quando Eu Era Vivo” (2014), de Marco Dutra, em que um jovem desenvolve uma obsessão pelo passado, confundindo delírio e realidade.

Por fim, no penúltimo dia do mês (28/02), haverá outras duas exibições. A primeira, às 14h30, será “Além da Sala de Aula” (2011), de Jeff Bleckner, traz a história da professora Stacey Bess, que atua para oferecer ensino adequado e inspirar seus estudantes. À noite, às 19h30, a Cultura encerra a programação do Cineteatro com “Em 97 Era Assim” (2017). A obra de Zeca Brito mostra a história de quatro amigos de 15 anos que buscam economizar para perder a virgindade durante os desafios enfrentados no colégio.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, convida os apreciadores da sétima arte a comparecerem no Cineteatro e prestigiar as obras. “São filmes que valorizam nosso cinema e instigam as crianças e adolescentes neste retorno às aulas. Vale a pena imergir nesta experiência com a gente. É tudo gratuito e preparado com carinho pelas nossas equipes da Cultura”, declarou Walmir.