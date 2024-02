Cultura divulga programação em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Cultura de Suzano preparou uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março (sexta-feira), para promover o reconhecimento, a representatividade e o empoderamento do público feminino na cidade. A iniciativa conta com dois eventos que serão realizados no Parque Municipal Max Feffer, outras duas atividades no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, e uma apresentação que ocorrerá no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

O plano é que os encontros se iniciem no primeiro domingo do mês (03/03), no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), por meio do “Samba é Delas”, das 13 às 18 horas, com apresentação da roda de samba com as cantoras Wal Serra e Lili. O local também abrigará, no mesmo horário, a Feira Afro, com objetivo de fortalecer o afroempreendedorismo feminino por meio da venda de peças de roupa e demais acessórios, como pulseiras e colares. Já no segundo domingo de março (10/03), o rock tomará conta do ambiente com mais uma edição do “Rock no Parque”, com a participação dos grupos Eyppi; Desconcerto, que é uma banda cover da cantora Pitty; e Monny & os Marianos, em tributo a Rita Lee. As apresentações também vão ocorrer das 13 às 18 horas..

Além das atividades no parque, também está programado o início da exposição “Marias”, no dia 7 (quinta-feira), às 19 horas. A mostra possui a curadoria de Kelly Ramos e tem o propósito de homenagear mulheres ancestrais como avós, mães, tias, pessoas comuns que tiveram e têm papel fundamental na formação da sociedade. A exibição segue até o dia 29 (sexta-feira) e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, no Centro Cultural Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). Ainda na primeira quinzena do mês, o grupo “Dona da Rua - Samba Revolução” se apresenta no dia 14 (quinta-feira), às 19 horas, no Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro).

O último evento será o bate-papo “Vozes que Representam - Especial Mulheres”, que contará com a presença de Danielli Guerreiro, conhecida por desenvolver um trabalho de integração com mulheres refugiadas, as integrando na sociedade brasileira. A atividade irá acontecer no dia 21 (quinta-feira), às 19h30, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro Cultural Moriconi.

Segundo a secretária Márcia Belarmino, os eventos marcados para ocorrer durante o próximo mês são fundamentais para promover a representatividade e visibilidade das mulheres em Suzano. “A programação pretende celebrar as conquistas, destacar a importância das mulheres na sociedade, promover a igualdade de gênero e dar visibilidade a artistas femininas. Mas, além disso, essa iniciativa visa também inspirar e empoderar o público feminino, criando um espaço para compartilhar suas histórias e talentos”, apontou a chefe da pasta.