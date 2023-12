Cultura divulga selecionados do edital da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou, por meio da edição nº 243 do Diário Oficial Eletrônico de 01/12/2023, a lista dos projetos contemplados da Lei Paulo Gustavo (nº 195/22) que foram inscritos nos chamamentos culturais “Multilinguagem” e “Seleção de Obras em Artes Plásticas”, reunindo as produções das linguagens de teatro, circo, música, literatura, artes plásticas e dança.

A relação pode ser conferida após consulta no site suzano.sp.gov.br, clicando na aba “Transparência” e em seguida no link “Imprensa Oficial”, disponibilizado no formato: suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Edicao-243-01.12.2023.pdf . A pasta recebeu inscrições de projetos da Lei Paulo Gustavo até 6 de novembro.

Pelo link suzano.sp.gov.br/web/cultura/lei-paulo-gustavo podem ser visualizados os editais referentes ao processo seletivo que contemplará 273 projetos. Para Suzano, foram destinados R$ 1,24 milhão para produção audiovisual, R$ 284 mil para apoio às salas de cinema, R$ 142 mil para cineclubes, festivais e mostras e R$ 677 mil para as demais áreas culturais.

Os chamamentos “Multilinguagem” e “Seleção de Obras em Artes Plásticas” foram dois dos três editais disponibilizados pela Cultura suzanense para a seleção de trabalhos artísticos nas linguagens citadas, com contrapartida no formato presencial em local a ser definido. O outro edital aborda o chamamento “Audiovisual”, cujo objeto prevê a escolha de projetos relacionados às categorias de curta-metragem, finalização de curta e média-metragem, primeiras obras em audiovisual, videoclipe, produções para mídias digitais, apoio a mostras e festivais, apoio a cineclubes e ações de formação em cinema e vídeo. A lista dos projetos contemplados que se inscreveram no chamamento “Audiovisual” será divulgada posteriormente.

Os nomes dos pareceristas que avaliaram os projetos também foram definidos por processo seletivo. A relação dos classificados para avaliarem os projetos foi divulgada, com suas respectivas notas, na edição nº 213 do Diário Oficial do Município, publicada em 18 de outubro, também disponível no site da Prefeitura de Suzano.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, destacou a relevância deste processo. “A Lei Paulo Gustavo garante importantes recursos para o desenvolvimento do setor cultural, em suas diversas modalidades. Com os 273 projetos que serão contemplados, daremos um salto de qualidade significativo na produção cultural em nosso município, valorizando todos os envolvidos”, ressaltou.

Os munícipes podem tirar dúvidas a respeito do conteúdo que consta nos editais por meio dos canais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Cultura. O telefone é (11) 4747-4180 e o e-mail, suzanolpg@gmail.com.