Cultura e sessão solene marcam 117 anos da Imigração Japonesa em Suzano

Suzano viveu, ao longo desta sexta-feira (27), o dia de comemoração dos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Pratos típicos, apresentações culturais e uma sessão solene na Câmara Municipal marcaram o dia.

Barracas de comidas típicas do Japão estiveram durante todo o dia disponíveis na entrada da Câmara, na Rua dos Três Poderes, no Centro de Suzano. Outros alimentos, também foram vendidos.

Foram feitas, também, apresentações musicais ao longo do dia. À noite foi feita apresentação do Taiko Kouran Daiko, do Bunkyo de Suzano. Cantores também se apresentaram.

No início da noite, a Câmara de Suzano realizou uma sessão solene em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa. A sessão, marcada por emoção, teve homenagens a empresas, autoridades e um morador de 104 anos da cidade.

Foram homenageadas empresas de origem japonesa e que atuam no município. São elas: Bi-Fum; Casa Yoshitani; Granja Ino; Komatsu; Magic City; NSK Brasil; Pastifício Hirotani Seimen; Senshi Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios; Shibata Supermercados; Takaki; Tessin Indústria e Comércio; e TKM.

A Câmara também homenageou autoridades, como o prefeito Pedro Ishi, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente da OAB de Suzano Fabricio Ciconi, e o cônsul-geral do Japão em São Paulo Shimizu Toru, entre outros.

Tokuichi Yamane, japonês de 104, morador de Suzano, também recebeu uma homenagem da Câmara.

Emocionado, o presidente da Casa de Leis de Suzano, Artur Takayama, falou sobre a importância do evento. “Hoje não é uma noite comum. Celebramos os 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Ao fazer isso, celebramos uma herança, um legado. Quem veio ao Brasil há mais de um século trouxe muito mais que malas, trouxe valores, fé, sabedoria e uma força interior que atravessou gerações”, disse.

A sessão solene contou com a presença de diversas autoridades, entre elas: o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o ex-prefeito e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; e o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru. Outros vereadores e secretários também marcaram presença.