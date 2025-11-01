Cultura inicia extensa programação com foco no Mês da Consciência Negra

A ação reúne apresentações musicais, rodas de jongo e samba, oficinas de moda e fotografia, mostras teatrais e exibições cinematográficas, além de debates sobre saúde, liderança feminina negra e racismo estrutural - distribuídos em espaços como o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o Cineteatro Wilma Bentivegna e o Casarão da Memória Antonio Marques Figueira.

A programação prevê ainda feiras de artesanato e gastronomia, exposições de artistas negros da região, apresentações de capoeira, maculelê e maracatu, além de iniciativas pensadas para ampliar o acesso da população às artes e promover diálogos sobre reparação e equidade. Todas as atividades descritas na agenda são de entrada franca e ocupam diferentes dias e horários ao longo do mês.

Para a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, a programação tem caráter educativo e afirmativo. “Mais do que ofertar eventos, queremos formar espaços de escuta e visibilidade. Cada roda, cada oficina e cada exibição foi pensada para reconhecer saberes, fortalecer identidades e promover trocas intergeracionais que valorizem a cultura afro-brasileira em Suzano”, declarou.

Entre os destaques estão o Samba no Parque + a Feira Afro, com roda de samba e jongo e feira de artesanato; o Festival Quilombo Cultural da Casa Beija Flor, com oficinas e shows; o Axé no Pavilhão, que juntará capoeira, maculelê, maracatu e reggae; o ciclo de palestras promovido pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) - que aborda anemia falciforme, liderança de mulheres negras e racismo estrutural - e o Cine Resistência, com exibição do curta Bonita, seguida de roda de conversa e participação da realizadora Mariana França. A programação contempla também o evento Hip Hop In Foco no Cineteatro Wilma Bentivegna. Todos os locais, horários e atrações das atividades podem ser acessados no link bit.ly/consciencianegrasuzano.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, enfatizou o papel transformador da política cultural. “A cultura produz sentidos e possibilidades. Neste mês trazemos uma agenda plural para celebrar, discutir e ampliar o protagonismo de artistas e coletivos negros com foco na participação popular e na diversidade de linguagens artísticas”, avaliou.