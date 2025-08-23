Cultura leva 5ª Mostra de Dança de Suzano para o Parque do Mirante neste domingo

A Secretaria Municipal de Cultura organizará neste domingo (24/08) o evento “Mirante em cena: movimento e arte”, um dia especial de atividades no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc). As atrações, que ocorrerão entre 9 e 17 horas, estão integradas à 5ª Mostra de Dança de Suzano, realizada até o próximo dia 27 (quarta-feira), cuja programação pode ser conferida pelo link bit.ly/MostraProgramação.

Nesta oportunidade, a população poderá se divertir desde cedo com o aulão de ritmos a partir das 9h30, seguido do “Flashback”, às 10h30; das Danças Urbanas, às 11h30; e do Grupo Musical “Samba da Ponte pra Cá”, às 12h30. Na parte da tarde, entre 14 horas e 17h30, serão realizadas apresentações de dança.

Durante o dia, as famílias que estiverem presentes poderão apreciar a feira de artesanato e o Espaço do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, com resgate da história da cidade, além de desfrutar dos produtos que serão comercializados nos food trucks posicionados no local.

Em meio às estruturas, as crianças poderão interagir com os artistas circenses que estarão presentes e ainda terão a oportunidade de entrar no clima do evento com pintura facial. Elas terão contato com a pintura em tela proporcionada pelos alunos do Programa de Formação Artística (Profart) dos Centros Culturais do Boa Vista e do Jardim Colorado, assim como do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.