Cultura oferece 15 vagas para oficina de colagem do programa 'Pontos MIS'

A Secretaria Municipal de Cultura está oferecendo 15 vagas para uma oficina gratuita de colagem que será realizada na quinta-feira da próxima semana (28/03), entre 13 e 17 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista). As inscrições para a atividade, que está sendo desenvolvida em parceria com o programa estadual “Pontos MIS”, devem ser feitas pelo link //l1nk.dev/tIy3K até terça-feira (26/03). Poderão participar munícipes com idade superior a 8 anos.

A proposta da oficina é utilizar fotos antigas, revistas e desenhos para incentivar os participantes a criarem personagens que possam traduzir referências pessoais como forma de contribuir com o autoconhecimento. Para isso, cada participante será estimulado a confeccionar um produto que brinque com as ideias de gêneros, famílias, cores e fronteiras. No final da atividade, o objetivo será o de garantir a construção de um enredo em torno deste personagem, atribuindo a ele gostos e preferências. A dinâmica funcionaria como um resumo da própria identidade e existência, para ajudar na reflexão sobre a forma de enxergar o mundo e as relações sociais.

O responsável pela oficina é o artista Carlos Frederico Barbosa, o Kaká. Envolvido em diversas modalidades culturais, ele já produziu textos que foram expostos em museus, galerias e mostras individuais de Buenos Aires, na Argentina; e participou de eventos relacionados ao cinema e bienal de artes em Santiago, no Chile; Montevidéu, no Uruguai; e Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Esta será mais uma atividade desenvolvida em Suzano por meio do “Ponto MIS”. Neste ano, a iniciativa já proporcionou sessões gratuitas e especiais de filmes nos dias 24 e 31 de janeiro, também no Cineteatro Wilma Bentivegna. No primeiro encontro, foi exibido o longa-metragem brasilleiro de animação “Garoto Cósmico” e o filme “Quando Fala o Coração”. No segundo encontro, foi apresentada a animação brasileira “Minhocas”, lançada em 2013 com a técnica cinematográfica “stop motion”, e também o suspense romântico “Suspeita”, de 1941, com roteiro baseado na novela “Before the Fact”, do autor Anthony Berkeley.

A secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, ressaltou que a pasta visa proporcionar diferentes atividades que possam incentivar os moradores a ter um contato mais estreito com a arte. “Nosso objetivo é garantir a munícipes de todas as idades o acesso gratuito a propostas culturais que estimulam a criatividade e incentivam o entendimento em torno da nossa realidade a partir de elementos lúdicos e interessantes”, destacou a chefe da pasta.