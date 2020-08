Cultura prepara kits de leitura para vencedores do Concurso de Contos

A Secretaria de Cultura de Suzano já preparou os nove kits de leitura destinados aos vencedores da segunda edição do Concurso de Contos – Vida Social e Individualidade, promovido no primeiro semestre deste ano. Os exemplares de clássicos da literatura brasileira e estrangeira foram doados por uma revistaria e livraria da cidade e serão repassados aos ganhadores nas categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio e Livre. Os trabalhos escolhidos pela comissão formada por escritores e membros da pasta municipal farão parte do livro "Antologia da 2ª Edição do Concurso de Contos de Suzano", que será lançado em 2021.