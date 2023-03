Cultura prepara programação em homenagem às mulheres

A Secretaria de Cultura de Suzano preparou uma programação especial de atividades em homenagem ao mês dedicado às mulheres. As atrações envolvem exposições, rodas de conversa, peças teatrais, apresentações musicais e exibição de filmes em vários equipamentos municipais. A entrada é livre para todo o público.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) abrigará duas exposições. Uma delas, “Somos todas guerreiras”, ocorrerá entre 13 e 17 de março (segunda a sexta-feira), das 9 às 19 horas, e trará ensaios fotográficos de mulheres que venceram o câncer de mama. A segunda é a mostra “A dor e a delícia de ser o que é”, de 8 a 31 de março, também das 9 às 19 horas.

Essa atração, de curadoria da fotógrafa Kelly Ramos, terá a participação de 11 artistas mulheres, que apresentarão 71 obras de artes visuais. Ainda neste espaço ocorrerá o “Projeto Ocupa Biblioteca”, nos dias 7, 14, 21 e 28 (quartas-feiras), das 19 às 21 horas. Os quatro encontros serão mediados pela escritora convidada Mericle Cássia. A obra “Niketche - Uma história de poligamia”, da escritora moçambicana Paulina Chiziane, será discutida e interpretada pelo grupo.

No Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro) serão realizadas peças teatrais. No dia 21 (terça-feira), às 20 horas, haverá o espetáculo “Pedaços de Memórias”, uma adaptação livre da peça teatral brasileira “Valsa nº 6”, escrita por Nelson Rodrigues em 1951. Em 22 de março (quarta-feira), às 14 horas, ocorrerá a exibição de “Professora”, da Cia. Lúdica, que aborda temas relacionados ao desejo de realização profissional e à liberdade de viver.

No dia 24 (sexta-feira), às 20 horas, é a vez do espetáculo “Maria”, da Troupe Parabolandos, com um elenco integrado por mulheres para celebrar a força, promover o afeto e partilhar o olhar feminino sobre a sociedade. Na Praça João Pessoa, será realizado em 25 de março (sábado), às 16 horas, o espetáculo “b’OLHA”.

A peça estimula a reflexão sobre a ação de questionar e estourar “bolhas” de forma poética e política. Numa comunicação sensível, se dedica a discutir o encontro entre pessoas, lugares, descobertas, perguntas e reflexões, num contexto de distanciamento social.

No Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) haverá atrações musicais entre 13 e 17 horas, aos domingos. Logo no dia 5 tem “Roda de Samba”, com canções compostas por mulheres.