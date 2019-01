Cultura promove ação de divulgação de oficinas do Pelc na Estação Suzano

Na manhã desta terça-feira (22), a equipe da Secretaria Municipal de Cultura realizou uma ação nas imediações da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no centro de Suzano, para divulgar as inscrições do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). Ainda há mais de 800 vagas abertas para diversas oficinas.

A divulgação contou com a participação do secretário Geraldo Garippo e de 12 integrantes de sua equipe. Os pedestres que embarcavam e desembarcavam da estação recebiam panfletos tratando das oficinas oferecidas. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (21), com grande procura por recadastramento e pessoas interessadas em fazer aulas de esporte e cultura. As vagas do Pelc estão distribuídas em 16 núcleos.

Dentre os locais que receberão turmas estão o Parque Municipal Max Feffer (Jardim Imperador), o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Centro), o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (Jardim Gardênia Azul) e os Centros Culturais de Palmeiras, Vila Figueira, Jardim Colorado e Cidade Boa Vista.

Há vagas para artesanato, futebol de campo, violino, violão, capoeira, canto, fotografia, street dance, ritmos, ginástica, futsal, teatro, dança, xadrez, vôlei (quadra e areia), jiu jitsu, zumba, dança sertanejo, caminhada, capoeira, informática e taekwondô.

A mobilização da administração municipal para divulgação ocorrerá ao longo da semana, com inscrições em todos os núcleos. Só no primeiro dia, cerca de 400 pessoas se cadastraram. Para Garippo, o Pelc consolida-se como uma alternativa saudável para o desenvolvimento físico, intelectual e social. “É uma oportunidade que não apenas apresenta o esporte, o lazer e a cultura para milhares de pessoas, mas também funciona como fator de integração da comunidade”, ressaltou o secretário.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4747-4180. Para se inscrever é necessário ir até o núcleo onde é realizada a oficina de interesse, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.

Locais de inscrições

• Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi: Violão, Artesanato, Canto, Fotografia, Street Dance, Ritmos, Ginástica, Futsal e Teatro

Praça dos Expedicionários, no centro

• Centro Cultural Colorado: Zumba, Street Dance, Futebol de Campo e Ginástica

Rua Domingues Victorino, 68, Jardim Colorado

• Centro Cultural Palmeiras: Violão, Artesanato, Zumba, Dança Sertanejo, Futsal e Vôlei/Caminhada

Rua Crispim Adelino Cardoso, 42, Vila Júlia, distrito de Palmeiras

• Centro Cultural Boa Vista: Ritmos, Ginástica, Futsal, Teatro, Dança e Xadrez

Avenida Katsutoshi Naito, 957, Sesc, distrito de Boa Vista

• Centro Cultural Vila Figueira: Violão, Artesanato, Dança/Ginástica e Taekwondo

Rua Alfredo Batista Pizzolato, 250, Vila Figueira

• Parque Municipal Max Feffer: Vôlei (quadra e areia), Futsal, Jiu Jitsu e Violão

Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador

• Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Gardênia: Teatro, Voleibol, Capoeira, Dança, Futsal e Informática

Rua Teruo Nishikawa, s/n, Jardim Gardênia Azul

• Associação Recreativa Esporte Clube Urupês: Artesanato, Futebol de Campo, Violino, Violão e Capoeira

Avenida Albert Fink, 520, Parque Maria Helena

• Instituto Virtutis: Violão, Artesanato e Ginástica

Rua José Rodrigues Júnior, 280, Jardim Gardênia, distrito de Boa Vista

• Paróquia São José Operário: Violão, Ginástica Funcional, Dança/Ginástica e Futebol de Campo

Rua Roberto dos Santos, 255, Parque Residencial Casa Branca