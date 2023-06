Cultura promove curso de gestão artística para servidores em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início a uma formação profissionalizante para os servidores da pasta nesta terça-feira (06/06), no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Feita em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a capacitação oferece orientações acerca do planejamento dentro do meio cultural para 30 colaboradores.

Com término previsto para o mês de agosto, a capacitação promovida pela parceria oferece um curso em Gestão do Planejamento Cultural, contendo cinco vertentes curriculares de diferentes aspectos. Estas envolvem as disciplinas de “Empreendimentos Culturais e Manifestações Artísticas”, “Estruturação de Empreendimentos Culturais”, “Empreendimentos Culturais”, “Adequação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)” e os passos para execução de um “Projeto Integrador”.

Ao longo das semanas de capacitação, haverá aulas em todas as terças e quartas-feiras, garantindo um total de cem horas de aprendizado. Isso possibilitará com que os colaboradores da pasta tenham a oportunidade de crescer na área profissional com estudos essenciais para o meio, permitindo que eles também possam ser agentes de promoção cultural.

Segundo o prefeito em exercício e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, a parceria é fundamental para garantir uma qualificação de alto padrão para os colaboradores da pasta. “Os servidores e colaboradores que aqui estão trabalham duro pela nossa cidade, então nada mais justo que façamos essa retribuição com uma formação desta natureza”, relatou.

A aula inaugural foi dirigida pela palestrante Adriana Terra e, durante as atividades, também estiveram presentes a executiva de contas do Senac Guarulhos, Janice Fernandes Zanetti, e o gerente da Facchini S.A., Darlan Oliveira Rocha.