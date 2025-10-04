Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 04 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max Feffer

Evento será realizado em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, a partir da 13h30; atividade também contará com feira afro de artesanato

04 outubro 2025 - 10h00Por de Suzano
Cultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max FefferCultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max Feffer - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá neste domingo (05/10) mais uma edição do projeto “Samba no Parque”. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, será realizada das 13h30 às 17h30 em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares. A atividade também contará com a Feira Afro de Artesanato a partir do meio-dia.

A partir das 13h30, o samba toma conta com a energia contagiante do grupo Abonança. Fundado em 1999, o conjunto é formado por Fernando (pelado), Leandro (cromado), Nadir (cavaco), Gilson (violão), Ney (pandeiro) e Caio (rebolo). Com um repertório que transita entre o samba e o pagode, a banda promete embalar e agitar o público com muito ritmo e alegria.

Em seguida, o palco recebe a participação especial de Yvani Coelho, que traz um repertório dedicado a grandes vozes femininas do samba, como Dona Ivone Lara e Beth Carvalho, artistas essas que já foram homenageadas em edições anteriores do projeto. Com sua interpretação marcante, Yvani irá encerrar mais uma tarde de muita agitação no parque.

Também estará à disposição dos visitantes a Feira Afro de Artesanato, que reúne uma variedade de produtos, como bijuterias, bonecas de pano, chaveiros e peças de vestuário. Quem passar pelo local poderá comprar e apreciar os trabalhos feitos a mão pelos artesãos de Suzano.

“O ‘Samba no Parque’ é um projeto muito especial para nós, pois mantém viva uma tradição que faz parte da identidade cultural brasileira. Além disso, a iniciativa cria um espaço de encontro para os munícipes que compartilham o amor pela música. Por isso, convido a todos a prestigiar o evento, celebrar o samba e aproveitar momentos de alegria em família”, ressaltou o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábado
Cidades

Nova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábado

Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano
Cidades

Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano

Suzano apresenta 1&ordm; ônibus a biometano da Região Metropolitana
Cidades

Suzano apresenta 1º ônibus a biometano da Região Metropolitana

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano
Cidades

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano

UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento
Cidades

UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo
Cidades

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo