Cultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá neste domingo (05/10) mais uma edição do projeto “Samba no Parque”. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, será realizada das 13h30 às 17h30 em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares. A atividade também contará com a Feira Afro de Artesanato a partir do meio-dia.

A partir das 13h30, o samba toma conta com a energia contagiante do grupo Abonança. Fundado em 1999, o conjunto é formado por Fernando (pelado), Leandro (cromado), Nadir (cavaco), Gilson (violão), Ney (pandeiro) e Caio (rebolo). Com um repertório que transita entre o samba e o pagode, a banda promete embalar e agitar o público com muito ritmo e alegria.

Em seguida, o palco recebe a participação especial de Yvani Coelho, que traz um repertório dedicado a grandes vozes femininas do samba, como Dona Ivone Lara e Beth Carvalho, artistas essas que já foram homenageadas em edições anteriores do projeto. Com sua interpretação marcante, Yvani irá encerrar mais uma tarde de muita agitação no parque.

Também estará à disposição dos visitantes a Feira Afro de Artesanato, que reúne uma variedade de produtos, como bijuterias, bonecas de pano, chaveiros e peças de vestuário. Quem passar pelo local poderá comprar e apreciar os trabalhos feitos a mão pelos artesãos de Suzano.

“O ‘Samba no Parque’ é um projeto muito especial para nós, pois mantém viva uma tradição que faz parte da identidade cultural brasileira. Além disso, a iniciativa cria um espaço de encontro para os munícipes que compartilham o amor pela música. Por isso, convido a todos a prestigiar o evento, celebrar o samba e aproveitar momentos de alegria em família”, ressaltou o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.